Doğubayazıt'ta Toplu Taşıma Araçları Yenilendi

Doğubayazıt Belediyesi bünyesinde ulaşım hizmeti veren şehir içi toplu taşıma araçları yenilendi.



İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Doğubayazıt Belediyesi, vatandaşlara modern ve konforlu ulaşım hizmeti sunabilmek amacıyla şehir içi toplu taşıma araçlarını yeniledi.



İlçede şehir içi ulaşımı sağlayan özel halk otobüslerinin yenilenmesinin ardından, minibüsler de engellilerin kullanımına uygun hale getirilerek hizmete girdi.



Araçlar için düzenlenen açılış töreninde konuşan Doğubayazıt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ulaş Akhan, şehir içi toplu taşıma hizmeti veren tüm araçları yenilediklerini söyledi.



Yenilenen 37 yolcu minibüsü ve 8 özel halk otobüsüyle Doğubayazıt'ın modern ve konforlu ulaşım hizmetiyle tanıştığını anlatan Akhan, şunları kaydetti:

"Doğubayazıt'ta artık çok güzel şeyler oluyor. İnşallah Doğubayazıt arzu ettiğimiz noktaya ilerliyor. İlçemiz her gün yeni bir imkan, yeni bir hizmetle buluşuyor. Tabi bu hizmetleri yaparken halkımızla yapıyoruz. Toplu taşıma araçlarımızın yenilenmesinde emeği geçen kooperatiflerimize çok teşekkür ediyorum. Onlar belediyemizin aldığı karara riayet ederek tüm toplu taşıma araçlarını yenilediler."

Yeni toplu taşıma araçlarının hem engellilerin kullanımına uygun olduğunu hem de vatandaşların modern ve konforlu seyahat etmesine imkan tanıdığını ifade eden Akhan, "İnşallah vatandaşlarımız da bu yeni hizmetten memnun kalacaktır. Bundan sonra yapacağımız hizmetleri de halkımızla el ele gönül gönüle vererek yapacağız." dedi.

Akhan, açılış töreninin ardından vatandaşlarla yenilenen minibüslerle kısa bir şehir turu yaptı.



Törene, AK Parti Doğubayazıt İlçe Başkanı Nebahat Öner, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.