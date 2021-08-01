Son dakika haber! DOĞUBAYAZIT'TA SEL
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Son dakika haber! DOĞUBAYAZIT'TA SEL

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde etkili olan sağanak sele neden oldu.

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde etkili olan sağanak sele neden oldu. Örtülü köyünde evler ve tarım arazileri su altında kaldı.

İlçeye bağlı Örtülü köyünde etkili olan sağanak sonrası meydana gelen sel, evler ve ahırlarda hasara, tarım arazilerinde zarara neden oldu. Ekipler sel nedeni ile yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için çalışma başlatırken, şu ana kadar herhangi bir can kaybının olmadığı belirtildi. Bölgede sağanak aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Son dakika haber! DOĞUBAYAZIT'TA SEL
Son dakika haber! DOĞUBAYAZIT'TA SEL
Son dakika haber! DOĞUBAYAZIT'TA SEL
Son dakika haber! DOĞUBAYAZIT'TA SEL
Son dakika haber! DOĞUBAYAZIT'TA SEL

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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