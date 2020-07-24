Doğubayazıt'ta sel: 1 ölü
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Doğubayazıt'ta sel: 1 ölü

Doğubayazıt'ta sel: 1 ölüAĞRI'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Karaşeyh köyünde sağanak yağış nedeniyle hayvanlarını kurtarmak isteyen Ersan Taş (17) sel sularına kapılarak hayatını kaybetti.

24.07.2020 19:01 | Son Güncelleme: 24.07.2020 19:09

Doğubayazıt'ta sel: 1 ölü

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Karaşeyh köyünde sağanak yağış nedeniyle hayvanlarını kurtarmak isteyen Ersan Taş (17) sel sularına kapılarak hayatını kaybetti. Bir çok ev ve tarım arazileri de sular altında kaldı.

Doğubayazıt ilçesine saat 15.30 sıralarında başlayan sağanak yağış, Karaşeyh, Güllüce ve Yolüstü köylerinde sele neden oldu. Karaşeyh köyünde hayvanları otlatan Ersan Taş, bir anda sel sularının ortasında kaldı. Hayvanları kurtarmak isteyen Taş, sel sularına kapıldı. Jandarma, arama kurtarma ekipleri köye gitti. Boğulan Ersan Taş'ın cansız bedeni, sel sularından çıkarılardı. Gencin yakınları acı haber üzerine sinir krizi geçirdi.

Karaşeyh'e komşu köy olan Güllüce'yi de sel vurdu. İlçe merkezine 45 kilometre uzalıktaki 140 hane, 800 nüfuslu köyde bir çok ev sular altında kaldı. Köy Muhtarı Kerem Özdemir, "Yaklaşık 1 saat yağan yağmur sele neden oldu. Köydeki evlerin yarısı sular altında kaldı. Balıklıgöl'e giden yol da sel nedeniyle çöktü. Sel dağdan geldi. Köydeki çayırlarda, tarım arazileri sel nedeniyle büyük hasar gördü" dedi.

Yolüstü köyünde yol çoktü. Sel sularının getirdiği kaya parçaları, yolu kapattı. İlçe Özel İdare ekipleri, yolun açılması için çalışma başlattı.

Doğubayazıt'ta sel: 1 ölü

Kaynak: DHA

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