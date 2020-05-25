Doğubayazıt'ta sağanak ve fırtına etkili oldu Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle birçok yerde ağaçlar devrilme noktasına gelirken, sağanak yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu. Doğubayazıt'ta sabaha karşı gök gürültülü sağanak yağmur ve fırtına etkili oldu. Fırtına sonucu bazı çatıların üzerinde bulunan sacların yerinden kalktığı görüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, kuvvetli fırtınanın etkisini sürdüreceği ve vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları gerektiği belirtildi. - IĞDIR

Kaynak: İHA