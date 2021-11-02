Doğubayazıt'ta NarkoRehber semineri düzenlendi - Haberler
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Doğubayazıt'ta NarkoRehber semineri düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Doğubayazıt'ta NarkoRehber semineri düzenlendi

Doğubayazıt'ta 146 öğretmene NarkoRehber semineri verildi.

DOĞUBEYAZIT, AĞRI (İHA) - Doğubayazıt'ta 146 öğretmene NarkoRehber semineri verildi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, Doğubayazıt Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından düzenlenen bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında, ilçede görevli olan 117'si anne ve anne adayı olmak üzere 146 öğretmene NarkoRehber semineri düzenlendi. - AĞRI

Doğubayazıt'ta NarkoRehber semineri düzenlendi

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