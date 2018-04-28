Doğubayazıt'ta Kadroya Geçenlere Yemek Verildi

Doğubayazıt ilçesinde taşerondan kadroya geçen belediye personeli için yemek verildi.

Doğubayazıt Belediyesi tarafından ilçedeki bir restoranda verilen yemeğe, belediye personelinin yanı sıra kardeşlik buluşmaları kapsamında Doğubayazıt'a gelen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve beraberindeki heyet de katıldı.

Programda bir konuşma yapan Doğubayazıt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ulaş Akhan, taşeron olarak çalışan belediye çalışanlarının kadroya geçişlerini kutlamak için böyle bir organizasyon düzenlediklerini söyledi.



Bu tür organizasyonların çalışanları motive ettiğini ifade eden Akhan, şöyle konuştu:

"Hepimiz bütün çalışanlar olarak devletimizin kıymetini bilerek yılmadan, usanmadan daha çok çalışmalıyız. Doğubayazıt'ta daha yapacağımız çok iş var. 20 yıldır hizmetlerden yoksun kalan halkımız, tüm birimler olarak yaptığımız çalışmaları, yatırımları görüyor ve takdir ediyor. Artık üzerimizdeki yük daha da arttı. Vatandaşlarımız önümüzdeki dönemde bizlerden daha çok hizmet bekliyor."