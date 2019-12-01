Doğubayazıt'ta "Hz. Muhammed'in Hayatı" konulu bilgi yarışması

01.12.2019 16:20 | Son Güncelleme: 01.12.2019 16:26

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde lise öğrencileri arasında "Hz. Muhammed'in Hayatı" konulu ödüllü bilgi yarışması düzenlendi.

Doğubayazıt İlçe Müftülüğünce Hasan Çoktin Cumhuriyet Ortaokulu'nda düzenlenen yarışmaya 455 lise öğrencisi katıldı.

Sonuçları ileri bir tarihte açıklanacak bilgi yarışmasında birinci olan öğrenci, ilçe Müftülüğü tarafından umreye gönderilecek. Yarışmada ikinci olan öğrenci dizüstü bilgisayar, üçüncü olan öğrenci ise yarım altınla ödüllendirilecek.

İlçe Müftüsü Adem Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hz. Muhammed'in yaşantısı ve sözleriyle tüm insanlığa örnek bir peygamber olduğunu vurguladı.

Bu tür yarışmalarla tek gayelerinin peygamber sevgisiyle donanmış, milli ve manevi değerlere önem veren nesiller yetiştirmek olduğunu belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Hz. Muhammed, Kur'an'ın ifadesiyle 'alemlere rahmet' olarak gönderilmiş ve insanlığa kıyamete kadar örnek alacakları prensipler getirmiştir. Onun getirdiği prensipler sadece Müslümanlar için değil, bütün insanlığın kurtuluşuna vesile olacak nitelikte esaslardır. Hangi açıdan bakılırsa bakılsın, içinde yaşadığımız çağın onun manevi önderliğine, örnekliğine ihtiyacı olduğu görülür. Yüreklerimizin onun sevgisine ve kılavuzluğuna ihtiyacı var. Biz daha önce de ortaokul öğrencilerimiz arasında "Hz. Peygamber ve Aile" konulu ödüllü resim, şiir ve kompozisyon yarışmaları düzenlemiştik. Şimdi de lise öğrencilerimiz arasında bilgi yarışması tertip ettik. İnşallah bu çalışmalarımızın, peygamber efendimizi daha iyi tanımaya, anlamaya vesile olmasını Cenab-ı Hakk'tan niyaz ediyorum."

Kaynak: AA