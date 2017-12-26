Doğubayazıt'ta "Has Oda Buluşmaları"

Doğubayazıt Gençlik Merkezi çalışanları, ilçede görev yapan kadın kurum amirleri ile bir araya gelerek, merkezin ilçede yürüttüğü projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.



İlçede görev yapan kamu kurumlarının kadın amirleri, "Has Oda Buluşmaları" kapsamında Gençlik Merkezi çalışanları ile buluştu.



Doğubayazıt Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Sevgi Lordoğlu'nun ev sahipliğini yaptığı buluşmada, yapılması planlanan projelere amirlerden destek istedi.



Lordoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Doğubayazıtlı gençlere yönelik daha çok proje ortaya koymak istediklerini söyledi.



Hedeflenen projelere, ilçede görev yapan bayan kurum amirlerinden de destek beklediklerini ifade eden Lordoğlu, "Gençlik Merkezi olarak geleneksel hale getirdiğimiz 'Has Oda Buluşmaları' kapsamında bayan kurum amirlerimiz ile bir araya geldik. Gençliğin karşılaştığı problemlerin çözümüne yönelik geliştirdiğimiz projeleri kurum amirlerimizle beraber masaya yatırdık. Devam eden faaliyetlerimizin de görüşüldüğü toplantı çok verimli geçti." dedi.