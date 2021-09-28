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Doğubayazıt'ta dört futbol takımı liglere hazırlanıyor

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Doğubayazıt'ta dört futbol takımı liglere hazırlanıyor

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde dört futbol takımı, yerel ve bölgesel liglere hazırlık yapıyor.

DOĞUBEYAZIT, AĞRI (İHA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde dört futbol takımı, yerel ve bölgesel liglere hazırlık yapıyor. İlçe tarihinde ilk defa dört takım aynı sezonda liglerde futbol oynayacak.

Ağrı ilinin genç nüfus bakımından en büyük ilçelerinden biri olan Doğubayazıt ilçesinde 2021-2022 futbol sezonunda dört futbol takımı mücadele edecek. Ağrı il merkezinde tek iki takım olmasına rağmen, Doğubayazıt ilçesinde dört takımla müsabakaların oynanacak olması, ilçe halkının hafta sonlarında sürekli maç izleyebilmelerine de olanak sağlayacak.

Bölgesel Amatör Ligde Doğubayazıt Belediye Spor, yerel ligde ise İshak Paşa Spor, 04 Doğubayazıt Spor ve Bayazıt Spor takımları antrenman hazırlıklarını yapmaya başladılar. İlçede spor hareketliliğini sağlayan kişilerden biri olan spor adamı Rıza Sorak " Bu sezon üç kulübün yerel ve bir kulübün bölgesel ligde olması, ilçemizde sporun gelişimi için çok önemli bir olay. Doğubayazıtlı iş adamlarımızı bu konuda ilçe takımlarımıza destek olmaya bekliyoruz. Amatör spor, desteksiz, sponsorsuz yürütülebilecek bir iş değil. Doğubayazıt ilçemizde spor kulübü sayısını arttırarak, çocuklarımızı spora yönlendirmemiz gerekiyor." dedi.

Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Erkan Kösedağ ise Doğubayazıt ilçesindeki spor yatırımlarının kulüpleri hareketlendirdiğini söyleyerek "Yeni futbol sezonunda Doğubayazıt ilçemizde spora yönelik büyük bir ilgi var. Her kulübün yüzün üzerinde sporcusu bulunuyor. Bu sayı bu sezon artmış durumda. Bunda Doğubayazıt Belediyesinin ve Kaymakamlığın çok önemli payı var. Doğubayazıt Belediyesi spor malzemesi vererek spor kulüplerimizi desteklerken, kaymakamlık ise ilçedeki spor yatırımlarını takip ediyor. Bu ilçemizde kulüp sayısını arttırabilmek için Doğubayazıt ilçe stadyumunun aydınlatmalarının tamamlanması gerekiyor. Aydınlatmaların yapılması durumunda Doğubayazıt ilçesinde 8-10 kulübün liglere girmesini bekliyoruz" dedi. - AĞRI

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