Doğubayazıt'ta Covid-19 Değerlendirme Toplantısı düzenlendi
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Doğubayazıt'ta Covid-19 Değerlendirme Toplantısı düzenlendi

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Doğubayazıt'ta Covid-19 Değerlendirme Toplantısı düzenlendi

Doğubayazıt'ta Ağrı Valisi Dr. Osman Varol başkanlığında "Covid-19 Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

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Doğubayazıt'ta Ağrı Valisi Dr. Osman Varol başkanlığında "Covid-19 Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

Doğubayazıt ilçesinde korona virüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla uygulanan tedbirlerin görüşüldüğü "Covid-19 Değerlendirme Toplantısı", Vali Dr. Osman Varol'un başkanlığında, Doğubayazıt Halk Eğitim Merkezinde düzenlendi.

Yapılan bilgilendirme sunumunun ardından, Kontrollü Normalleşme Döneminde ilçe genel durumunun ele alındığı toplantıya Vali Dr. Osman Varol'un yanı sıra, Doğubayazıt Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Coşkun Daharlı, ilçe protokol üyeleri ve sağlık personeli katıldı. - AĞRI

Doğubayazıt'ta Covid-19 Değerlendirme Toplantısı düzenlendi
Doğubayazıt'ta Covid-19 Değerlendirme Toplantısı düzenlendi
Doğubayazıt'ta Covid-19 Değerlendirme Toplantısı düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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