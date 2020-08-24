Doğubayazıt'ta ayakkabı tabanına gizlenmiş 8 paket esrar ele geçirildi Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Afgan göçmenlerin çantasında yapılan aramada, ayakkabı tabanlarına gizlenmiş 8 paket esrar maddesi ele geçirildi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Afgan göçmenlerin çantasında yapılan aramada, ayakkabı tabanlarına gizlenmiş 8 paket esrar maddesi ele geçirildi.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekince Doğubayazıt ilçesi Büyük Ağrı Mahallesi'nde Afganistan uyruklu göçmenlere ait sırt çantalarında yapılan aramalarda 6 adet ayakkabının tabanlarına gizlenmiş vaziyette 4 kilogram 240 gram 8 paket reçine esrar maddesi ele geçirildi. Ağrı Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Şahıslar hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan tahkikat başlatılmıştır" denildi. - AĞRI

Kaynak: İHA