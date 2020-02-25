Doğubayazıt'ta 306 sikke ele geçirildi
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Doğubayazıt'ta 306 sikke ele geçirildi

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde bir evde yapılan aramada 306 sikke ile 6 tarihi obje ele geçirildi.

25.02.2020 13:02 | Son Güncelleme: 25.02.2020 13:03
Doğubayazıt'ta 306 sikke ele geçirildi

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde bir evde yapılan aramada 306 sikke ile 6 tarihi obje ele geçirildi.

İl Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbari çalışmalarla Doğubayazıt ilçesinde bir kişinin evinde tarihi eser bulunduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, dün eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda tarihi eser niteliği taşıyan 306 sikke ile 6 tarihi obje ele geçirildi. Ev sahibi ifadesi alınmak üzere Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.


Kaynak: DHA
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