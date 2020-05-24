Doğubayazıt'ta 30 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 6 milyon 380 bin TL değerinde 30 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 6 milyon 380 bin TL değerinde 30 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde, İran'dan Ağrı-Doğubayazıt bölgesine uyuşturucu madde geçirileceğine yönelik elde ettiği bilgiyi hudut birlikleri ile paylaştı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda, Ersöz Piyade Hudut Karakol Komutanlığınca hudut hattında icra edilen devriye neticesinde araziye bırakılmış ve piyasa değeri yaklaşık 6 milyon 380 TL olan 30 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Ağrı Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde; İran İslam Cumhuriyetinden, Ağrı-Doğubayazıt bölgesine uyuşturucu madde geçirileceği bilgisi elde edilmiş olup, elde edilen bilgi hudut birlikleri ile paylaşılmıştır.

Elde edilen istihbari bilgi doğrultusunda, Ersöz Piyade Hudut Karakol Komutanlığınca, 24 Mayıs 2020 günü hudut hattında icra edilen devriye neticesinde, araziye bırakılmış vaziyette piyasa değeri yaklaşık 6 milyon 380 bin TL (altı milyon üç yüz seksen) olan (30) kg uyuşturucu madde (metamfetamin) ele geçirilmiştir." - AĞRI

Kaynak: İHA