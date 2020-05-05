Doğubayazıt'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bugün akşam saatlerinde Doğubayazıt ilçemiz Gürbulak yolu Barındı köyü mevkiinde Jandarma Komando timlerimiz bir grup terörist ile sıcak temas sağlamış olup, çıkan çatışmada 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte 2 roket atar ve çeşitli mühimmat ele geçirilmiştir." denildi. - AĞRI

Kaynak: İHA