Doğubayazıt'ta "15 Temmuz" Etkinlikleri

15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde şehitlik ziyaretiyle başladı.

15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Doğubayazıt Kaymakamlığı ve Belediyesi tarafından çeşitli etkinlikler düzenlenmeye başlandı.

Etkinliklerin ilk gününde Doğubayazıt Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Ulaş Akhan ile protokol üyeleri Koçkıran Mahallesindeki şehitliği ziyaret etti.

İlçe Müftülüğü tarafından yapılan duaların ardından şehitlerin kabirlerine çiçek bırakıldı.

Doğubayazıt Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Ulaş Akhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz etkinliklerine şehitlik ziyaretiyle başladıklarını söyledi.

Vatanı uğruna canlarını feda eden tüm şehitleri minnetle andıklarını anlatan Akhan, şunları söyledi:

"15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerine şehitlik ziyaretiyle başlamış bulunmaktayız. Aziz milletimizin kahraman evlatlarını bir kez daha saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Rabbim vatanı uğruna canını feda eden tüm şehitlerimizin ruhunu şad, bizleri de onlara layık eylesin."