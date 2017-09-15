Doğubayazıt'ta 143 Adet Tarihi Eser Ele Geçirildi

Doğubayazıt ilçesi Sağlıksuyu Köyü'nde tarihi eser bulunduğu ihbarını alan ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 ayrı noktada yaptığı aramada 143 adet tarihi eser ele geçirdi. 1 kişi gözaltına alındı.



Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Doğubayazıt ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerimizce yapılan çalışmalar kapsamında, Sağlıksuyu köyünde tarihi eser bulunduğu ve satılmak istendiği bilgisi üzerine şüphelilere yönelik 4 ayrı noktada arama yapıldı. Arama neticesinde 1 adet vazo, 1 adet çömlek, 1 adet hayvan figürlü taş heykelcik, 9 adet sikke, 3 adet metal küpe, 3 adet yüzük, 40 adet taş boncuk, 85 adet cam boncuk olmak üzere 143 parça malzeme ele geçirildi.



Doğubayazıt Cumhuriyet Savcısının talimatı üzerine tarihi eserlere el konularak olayla ilgili ve bir şüpheli şahıs gözaltına alındı. - AĞRI