Doğubayazıt Standına Yoğun İlgi

Ankara'da bu yıl ilki gerçekleştirilen " Ağrı Tanıtım Günleri"nde açılan Doğubayazıt standı büyük ilgi görüyor.

Doğubayazıt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ulaş Akhan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Ağrı Tanıtım Günleri'nde standı gezen ziyaretçilerle yakından ilgilendi.

AK Parti Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe ve Ağrı Valisi Süleyman Elban'ın da ziyaret ettiği Doğubayazıt standında, yörenin gelenek, görenek ve kültürünü içeren ürünler ile balmumu heykelleri yoğun ilgi görüyor.

Kitre bebek ve diorama figürleriyle canlandırılan eski Doğubayazıt evlerinin de ilgi gördüğü stant da, gelen misafirlere çeşitli ikramlarda bulunuluyor.

Ziyaretçilerden Naci Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1960'lı yıllarda Ağrı'da askeri pilot olarak görev yaptığını söyledi.

Öztürk, "Büyük bir heyecanla buraya geldim. Çünkü 1966-1968 yılları arasında 3 sene boyunca Ağrı'da pilot yüzbaşı olarak görev yaptım ve çok güzel günler geçirdim. İpek Geçidi, Doğubayazıt ve Iğdır Ovası Türkiye'de en çok hayran olduğum yerlerdir. Ankara'da açılmış olan bu Ağrı Tanıtım Günleri'nde Doğubayazıt standında bulunmaktan da büyük zevk duydum. Eski günlerimi hatırladım." diye konuştu.

Tanıtım günleri için İstanbul'dan Ankara'ya geldiğini belirten Mustafa Topçu ise Doğubayazıt standının, Anadolu'nun eski örf ve adetlerini yaşattığını belirterek, şöyle konuştu:

"Doğubayazıt standı gerçekten buradaki diğer stantlara nazaran daha zengin ve daha doğal. Buradaki balmumu heykeller ve topraktan yapılmış diorama figürler beni 30 yıl önceki Anadolu yaşantısına götürdü. Çok başarılı ve çok güzel çalışmalar. Doğubayazıt Kaymakamlığı ve Belediyesinin emeğine sağlık."