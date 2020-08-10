Doğubayazıt sokaklarını savaş alanına çevirdiler: 9 yaralı
Doğubayazıt sokaklarını savaş alanına çevirdiler: 9 yaralıAĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 9 kişi yaralandı.
10.08.2020 16:19 | Son Güncelleme: 10.08.2020 17:08
Doğubayazıt sokaklarını savaş alanına çevirdiler: 9 yaralıAĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 9 kişi yaralandı.
Olay, bugün öğle saatlerinde Doğubayazıt Çiftepınar Mahallesi Güven Caddesi'nde meydana geldi. Burada karşılaşan iki grup henüz belirlenemeyen bir sebeple tartıştı. Çıkan taşlı sopalı kavgada 9 kişi yaralandı. Güvenlik güçlerinin müdahale ettiği kavgada yaralananlar devlet hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: DHA