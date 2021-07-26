Doğubayazıt Ömer Çoktin Fen Lisesi Yapım İşi Protokolü İmzalandı
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Doğubayazıt Ömer Çoktin Fen Lisesi Yapım İşi Protokolü İmzalandı

Doğubayazıt Ömer Çoktin Fen Lisesi Yapım İşi Protokolü İmzalandı
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Valimiz Dr. Osman Varol'un katılımlarıyla düzenlenen törende Doğubayazıt Ömer Çoktin Fen Lisesi Yapım İşi Protokolü imzalandı.

Valimiz Dr. Osman Varol'un katılımlarıyla düzenlenen törende Doğubayazıt Ömer Çoktin Fen Lisesi Yapım İşi Protokolü imzalandı.

Doğubayazıt ilçemizde Çiftepınar mahallesinde yapılacak olan 24 derslikli Ömer Çoktin Fen Lisesi, 200 öğrenci kapasiteli öğrenci pansiyonu ve spor salonu yapım işi Protokol İmza Töreni'nde konuşan Vali Varol, kadim kent Ağrı'nın değerlerinden olan Çoktin ailesine ilimizin eğitmene sundukları katkı dolayısıyla teşekkür ederek ilimize hayırlı olması temennisiyle iş insanı Ömer Çoktin ile birlikte protokolü imzaladı.

Ağrı Valiliği Toplantı Salonunda düzenlenen Protokol İmza Töreni'ne Valimiz Dr. Osman Varol'un yanı sıra, Ömer Çoktin, Çoktin ailesi, Vali Yardımcısı Ahmet Vezir Baycar, Doğubayazıt Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin ve Protokol Üyeleri katıldı.

Kaynak: Habermetre

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