Doğubayazıt'ın tarihi mekanlarında "Kovid-19" sessizliği
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Doğubayazıt'ın tarihi mekanlarında "Kovid-19" sessizliği

"Medeniyetler Geçidi" olarak nitelendirilen Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Ahmed-i Hani Kent Müzesi ve Eski Doğubayazıt Evi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sessizliğe büründü.

Doğubayazıt'ın tarihi mekanlarında
23.05.2020 13:41 | Son Güncelleme: 23.05.2020 14:16

"Medeniyetler Geçidi" olarak nitelendirilen Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Ahmed-i Hani Kent Müzesi ve Eski Doğubayazıt Evi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sessizliğe büründü.

Ağustos 2017'de dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın katılımıyla Doğubayazıt ilçesinde açılan Ahmed-i Hani Kent Müzesi ve Eski Doğubayazıt Evi, iki ay önce Kovid-19 tedbirleri kapsamında ziyarete kapatıldı.

Doğubayazıt Kaymakamlığınca Serhat Kalkınma Ajansı ve Ağrı İl Özel İdaresi'nin finansman desteğiyle İshak Paşa Sarayı, Ahmed-i Hani Türbesi, Bayezit Camisi ve Urartu Kalesi'nin de içinde yer aldığı bölgede inşa edilen Ahmed-i Hani Kent Müzesi'nde, İslam mutasavvıfı ve tarihçi Ahmed-i Hani'nin yaşantısı ile eserleri silikon heykellerle canlandırılıyor.

Müzeyle birlikte inşa edilen Eski Doğubayazıt Evi'nde ise bölgenin 3 bin yıllık tarihine ışık tutan gelenek ve görenekler, yine silikon heykeller, kitre bebek ve diorama figürler ile hayat buluyor.

Müze sorumlusu Baran Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Doğubayazıt'ın sahip olduğu tarihi yapılarla birçok medeniyete beşiklik yaptığını söyledi.

Müze ve Eski Doğubayazıt Evi'nin Kovid-19 tedbirleri kapsamında iki aydır ziyarete kapalı olduğunu ve Ramazan Bayramında da açılmayacağını belirten Aktaş, "2017'de açılan iki yapıyı, bu zamana kadar yılda ortalama 100 bin kişi ziyaret etti. Salgın tehdidi yavaş yavaş ortadan kalkıyor. İnşallah yakın bir zamanda tekrar ziyarete açılacak ve eski günlerimize döneceğiz." diye konuştu.

İlçe halkından Muhammet Güner ise bölgenin tarihi dokusuna uygun olarak inşa edilen iki yapının, içinde barındırdığı eserlerle yörenin simgesi haline geldiğini belirtti.

Güner, salgın tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılan Ahmed-i Hani Kent Müzesi ve Eski Doğubayazıt Evi'ne bir an önce tekrar kavuşmayı beklediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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