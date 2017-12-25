Doğubayazıt Belediyesi Kültür Gezilerine Devam Ediyor

Doğubayazıt Belediyesi tarafından bayan ve çocuklara yönelik ücretsiz geziler düzenliyor.



Geçtiğimiz hafta belediye tarafından düzenlenen organizasyonla "İshak Paşa Sarayı", "Ahmed-i Hani Türbesi" ve "Kent Müzesi" ziyaret eden bayanlar, yörenin tarihi yerlerini gezmenin mutluluğunu yaşadı.





Belediye, bayan ve çocuklardan oluşan 80 kişilik kafileyi, Erzurum Nene Hatun Termal Kaplıcaları'na götürdü.





Doğubayazıt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ulaş Akhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, altyapı, imar, temizlik ve yol çalışmalarının yanı sıra sosyal belediyeciliğe de önem verdiklerini vurguladı.





Kültürel faaliyetlere hız kesmeden devam ettiklerini belirten Akhan, şunları kaydetti:



"Fiziki çalışmalarımızla birlikte sosyal belediyecilik alanında da önemli çalışmalara imza atıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu zamana kadar kültür programlarımız kapsamında birçok konser, söyleşi, panel ve gezi programı düzenledik. Özellikle bayanlara ve çocuklara yönelik düzenlediğimiz gezi programları büyük ilgi görüyor. Son olarak ilçemizde yaşayan bayan ve çocuklardan oluşan 80 kişilik kafileyi Erzurum'da kaplıcalara gönderdik."