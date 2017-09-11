Doğubayazat'ta Kaçak ve Sağlıksız Yapılar Yıkılıyor

İçişleri Bakanlığınca yaklaşık 8 ay önce görevlendirme yapılan Doğubayazıt Belediyesince kentte kaçak ve sağlıksız yapılara karşı başlatılan mücadelede, bugüne kadar 200 metruk binayla 17 ruhsatsız yapının yıkıldı.



Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, imara aykırı yapıldığı belirlenen binalar ve iş yerleri ile metruk yapıların yıkımı devam ediyor.



İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan ilçe belediyesince yürütelen çalışmalarda, bugüne kadar yaklaşık 200 metruk bina ile 17 ruhsatsız iş yeri ve binanın yıkımı gerçekleştirildi.



Ekipler son olarak Ahmed-i Hani, Sarıgül ve Vatan mahallerinde ruhsatsız olduğu belirlenen 12 iş yeri ile 2 kaçak yapıyı yıktı.





"Tarihi dokuya yakışmıyor"



Doğubayazıt Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Ulaş Akhan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Doğubayazıt'ı modern ve güvenli bir şehir görünümüne kavuşturmak için gayret ettiklerini söyledi.





Doğubayazıt'ın tarihi bir kimliğe sahip olduğuna işaret eden Akhan, "Doğubayazıt, tarihi ve turistik değerler açısından oldukça zengin, 3 bin yıllık kadim bir şehir. Dolayısıyla tarihi dokumuza yakışmayan, modernlikten de tamamen uzak olan bu tür yapılar ilçemizin tanıtımına da zarar veriyor." dedi.



Akhan, metruk binaların durumuyla ilgili vatandaşlardan da çok sayıda şikayet aldıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:



"Vatandaşlarımızdan bu yapıların madde bağımlılarının yuvası haline geldiği yönünde çok sayıda talep alıyoruz. Bu doğrultuda hem görüntü kirliliğine yol açan hem de halkımızın can güvenliğini tehdit eder hale gelen bu yapıları yıkmaya devam ediyoruz. Bizzat vatandaşlarımızın istekleri doğrultusunda kararlılıkla sürdürdüğümüz çalışmalar kapsamında şu ana kadar ilçe genelinde toplam 200 metruk binayı yıktık. Hiç kimsenin şüphesi olmasın, halkımızın güvenliğini tehdit eden metruk binalarla mücadelemiz sonuna kadar devam edecek."