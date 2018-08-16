Doğubank Esnafından Boykota Tam Destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika'nın elektronik ürünlerine karşı boykot çağrısına Doğubank esnafından destek geldi. Esnaf, müşterilerini Türk malı ve Uzakdoğu ürünlerine yönlendiriyor. Amerika ile Türkiye arasında yaşanan gerginlik nedeniyle döviz kurlarında yükseliş meydana gelirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika'nın elektronik ürünlerine karşı boykot çağrısında bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı boykot çağrısına ise Doğubank esnafından destek geldi. Elektronik ürünlerin merkezlerinden biri olan Eminönü'ndeki Doğubank'ta esnaf, müşterilerini Türk malı ve Uzakdoğu ürünlerine yönlendiriyor.

"15 TEMMUZ'DA CANINI ORTAYA KOYMUŞ MİLLETİ, PARASIYLA KİMSE KORKUTAMAZ" Boykot çağrısına sessiz kalmayan Doğubank esnaflarından biri olan Arif Şimşek, "Cumhurbaşkanımızın verdiği kararın sonuna kadar arkasındayız. Amerikan ürünlerine karşı alternatif birçok ürün olduğunu, bunların fiyatlarının daha makul olduğunu, kullanımının daha kolay, yedek parçası vesaire daha hesaplı olduğu, daha büyük bir pazar olduğunu biz müşterilere söylüyoruz. Sadece bir cep telefonu olarak düşünmemek lazım. Zaten Amerikan ürünleri yaklaşık olarak 2 hafta önce yüzde 31 zam yapmıştı. O da ürünlerin satışlarını yavaş yavaş azaltmıştı. Alternatif Türk malları ve Uzakdoğu ürünlerinin piyasasında bir hareket var. Biz aslında birkaç gün bu dalgalanmadan sıkıntı yaşadık ama toparladık. Dünya 5'ten büyük. 15 Temmuz'da canını ortaya koymuş milleti, parasıyla kimse korkutamaz" diye konuştu. Bir diğer esnaf Ahmet Korkunç ise "Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi daha çok alternatif Türk ürünlerine, Uzakdoğu ürünlerine yönelerek bir şekilde ekmeğimizi çıkaracağız. Türk milletinin bu konuda çok çekinmemesi gerekiyor. Zaten yıllardır bir savaş içerisindeyiz. Bugün bu sıkıntı var ama yarın her şey düzelecektir" diye konuştu.

(İHA)