Doğu'ya bahar karı

Doğu Anadolu'da gece başlayan kar yağışı etkili oluyor. Yüzlerce köy yolunun ulaşıma kapandığı bölgede kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı Erzurum'da engelli ve hamile personeller 1 gün izinli sayıldı.

Doğu, 1 Mart'ta yaşanan kar yağışı sonrası 8 Mart sabahına da beyaz bir örtüyle merhaba dedi. Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı kar gece başladı. Erzurum, Kars, Ardahan ve Erzincan'da etkisini sürdüren yağış sebebiyle yüzlerce yerleşim biriminin merkezle bağlantısı kesildi. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, kar yağışının akşama kadar etkili olacağını bildirdi.

ENGELLİ VE HAMİLELER İZİNLİ

Kar yağışı özellikle Erzurum'da etkili oldu. Gece başlayan ve sabaha kadar aralıksız süren yağış sebebiyle kent merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Erzurum'da bugün sabah güne karla uyanan vatandaşlar kazma ve kürekleri ev ve işyerlerinin önünü açarken kara gömülen araçlarını da fırça ile temizledi. Sabah saatlerinde okula gitmek için evlerinden çocuklar büyük sıkıntı yaşadı. Anne ve babalar çocuklarının ellerinden tutarak okula götürmeye çalıştı. Yağışın devam ettiği kentte Valilik, kamu ve özel kuruluşlarda çalışan engelli ve hamile personelin 1 gün izinli sayılacağını açıkladı. 810 yerleşim biriminin yolunun kapandığı Erzurum'da karayolları ve büyükşehir belediyesi karla mücadele ekipleri, çalışmaya başladı.

ARDAHAN BEYAZA BÜRÜNDÜ

Ardahan'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı ile birlikte kent yeniden beyaza büründü. Beyaz örtüyle kaplanan kentte sabah işe gitmek için evlerinden çıkanlar araçlarını temizledi. Bazı kişilerin ise ev ve iş yerlerinin önündeki karları temizlediği görüldü. Belediye ve Karayolları ekipleri ise buzlanmaya karşı yollarda tuzlama çalışması yaptı.

Doğu'da Erzurum'da etkili olan kar yağışı sebebiyle Erzurum'da 810, Kars'ta 57, Erzincan'da 31 yerleşim biriminin merkezle bağlantısı kesildi. Erzurum'da büyükşehir belediyesi diğer illerde ise il özel idaresi karla mücadele ekipleri, kapanan yolları açma çalışması başlattı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Salih TEKİN - Turgay İPEK/ ERZURUM, Haber-Kamera -Deniz BAŞLI/ ARDAHAN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı