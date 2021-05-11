Doğu ve Orta Karadeniz'de vaka düşüşü sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Doğu ve Orta Karadeniz'de vaka düşüşü sürüyor

Doğu ve Orta Karadeniz'de vaka düşüşü sürüyor
Demirören Haber Ajansı / Fatih TURAN - Haberler | Sağlık

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 1-7 Mayıs tarihinde her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka haritasını açıkladı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 1-7 Mayıs tarihinde her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka haritasını açıkladı. Buna göre, Doğu ve Orta Karadeniz'deki 9 ildeki vaka sayılarında, tam kapanma ve aşılama ile birlikte geçen haftaki düşüş eğilimi sürdü.

Koronavirüs risk haritasında 1-7 Mayıs 2021 tarihleri arasında Doğu ve Orta Karadeniz'deki illerde, 100 bin kişide görülen vaka sayılarında geçen hafta olduğu gibi bu haftada da düşüş görüldü. Tam kapanma, aşılama ve beraberindeki tedbirlerle, güncel haritada; Samsun, Trabzon, Rize, Ordu, Giresun, Artvin, Gümüşhane, Bayburt ve Sinop'un yer aldığı bölgelerdeki 9 ilin tamamında vakalar düştü.

Güncel haritaya göre; Doğu ve Orta Karadeniz'de Samsun'da her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 267,54'ten 189'a, Giresun'da 388,44'ten 236,9'a, Sinop'ta 213,43'ten 167,24'e, Ordu'da 316,52'den 260,97'ye, Trabzon'da 237,71'den 198,55'e, Rize'de 353,70'ten 270,94'e, Artvin'de 194,10'dan 141'e, Gümüşhane'de 248,41'den 187,01'e, Bayburt'ta 352,83'ten 264,92'ye geriledi.DEĞİŞİM EN YÜKSEK GİRESUN, EN AZ TRABZON

Haritada, bölgede, en fazla düşüş ve değişim oranı; geçen haftaya kıyasla 151,54 vaka farkı ve yüzde 39,01'lik düşüşün görüldüğü Giresun oldu. Giresun'u; yüzde 29,36 ile Samsun, yüzde 27,36 ile Artvin, yüzde 24,92 ile Bayburt, yüzde 24,72 ile Gümüşhane, yüzde 23,40 ile Rize, yüzde 21,64 ile Sinop, yüzde 17,55 ile Ordu, yüzde 16,47 ile Trabzon takip etti. Vaka sayısı, 39,16'lık farkla en az düşen il Trabzon oldu. Bu arada Karadeniz'den Rize, Bayburt ve Ordu, güncel haritada ilk 20 il arasında kayıtlara geçti.


Doğu ve Orta Karadeniz'de vaka düşüşü sürüyor
Doğu ve Orta Karadeniz'de vaka düşüşü sürüyor
Doğu ve Orta Karadeniz'de vaka düşüşü sürüyor
Doğu ve Orta Karadeniz'de vaka düşüşü sürüyor
Doğu ve Orta Karadeniz'de vaka düşüşü sürüyor
Doğu ve Orta Karadeniz'de vaka düşüşü sürüyor
Doğu ve Orta Karadeniz'de vaka düşüşü sürüyor
Doğu ve Orta Karadeniz'de vaka düşüşü sürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih TURAN

Son Dakika: Türkiye'de 10 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 282 kişi vefat etti, 13 bin 604 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 10 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 282 kişi vefat etti, 13 bin 604 yeni vaka tespit edildi
Hindistan Covid: Hindu hacılar, Kumb Mela Festivali'yle nasıl 'süper bulaştırıcı'ya dönüştü?
Hindistan Covid: Hindu hacılar, Kumb Mela Festivali'yle nasıl 'süper bulaştırıcı'ya dönüştü?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Donald Trump Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Seda Sayan Ebru Yaşar Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Diego Serdar Aziz Aykut Kocaman Mete Kalkavan Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Kudüs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Doğu ve Orta Karadeniz'de vaka düşüşü sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 09:32:02. #1.14#

title