Doğu ve İç Anadolu ile Doğu Karadeniz'de yarın kuvvetli fırtına bekleniyor
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Doğu ve İç Anadolu ile Doğu Karadeniz'de yarın kuvvetli fırtına bekleniyor

Doğu ve İç Anadolu ile Doğu Karadeniz'de yarın kuvvetli fırtına bekleniyor
Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal - Haberler | Güncel

Doğu ve İç Anadolu ile Doğu Karadeniz'de yarın kuvvetli fırtınanın etkili olması öngörülüyor.

Doğu ve İç Anadolu ile Doğu Karadeniz'de yarın kuvvetli fırtınanın etkili olması öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısına göre, rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'de güney (lodos) yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-70 kilometre/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. İç Anadolu'nun güney ve doğusu (Kayseri, Niğde, Sivas, Karaman çevreleri ve Konya'nın güneyi) ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde zaman zaman kuvvetli fırtına (60-90 kilometre/saat) bekleniyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar ile soba ve baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal

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