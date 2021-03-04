Doğu ve Güneydoğu illeri Kovid-19 risk haritasında "mavi" kalmak istiyor
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Doğu ve Güneydoğu illeri Kovid-19 risk haritasında "mavi" kalmak istiyor

04.03.2021 13:06 | Son Güncelleme: 04.03.2021 13:12

Kent merkezinde bulanan Bulvar Caddesi'ndeki hareketlilik Esnaf İbrahim Aşkan ile röportaj Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ile röportaj - Hakkari Valisi Akbıyık: "Esas mücadele şimdi başlıyor" Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, risk haritasında...

Kent merkezinde bulanan Bulvar Caddesi'ndeki hareketlilik

Esnaf İbrahim Aşkan ile röportaj

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ile röportaj - Hakkari Valisi Akbıyık: "Esas mücadele şimdi başlıyor"

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, risk haritasında mavi bölgede olmalarının rehavete yol açmaması gerektiğini dile getirerek tüm kamu kurum ve kuruluşların gayretleriyle bu noktaya geldiklerini vurguladı.

"Özellikle sağlık teşkilatımız başarılı filyasyon çalışması yapıp belirti gösterenlere müdahale etti. Bundan sonra dinamik denetim dönemine geçiyoruz. Burada esas mücadele şimdi başlıyor. Bunun için de yine bütün kurum ve kuruluşlarımızla denetimlerimizi sıkılaştıracağız." diyen Akbıyık, vatandaşların da bu süreçte daha duyarlı davranmaları gerektiğine dikkati çekti.

Esnaf İbrahim Aşkan da kurallara uyduklarını ifade ederek tedbirleri elden bırakmadan faaliyetlerini sürdüreceklerini söyledi.

Doğu ve Güneydoğu illeri Kovid-19 risk haritasında 'mavi' kalmak istiyor
Doğu ve Güneydoğu illeri Kovid-19 risk haritasında 'mavi' kalmak istiyor
Doğu ve Güneydoğu illeri Kovid-19 risk haritasında 'mavi' kalmak istiyor
Doğu ve Güneydoğu illeri Kovid-19 risk haritasında 'mavi' kalmak istiyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı

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