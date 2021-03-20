Doğu ve Güneydoğu'dan 265 atlet Elazığ'da yarıştı

Elazığ'da Doğu ve Güneydoğu'dan 265 sporcunun katılımıyla 'Atletizm Geliştirme Projesi İl Karmaları Kros Yarışları yapıldı.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanlığı'nın 'Atletizm Geliştirme Projesi İl Karmaları Kros Yarışları, Elazığ ev sahipliğinde başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Kültür Park'ta düzenlenen yarışa Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden Şırnak, Hakkari, Bitlis, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Batman, Van ve Bingöl illerinde gelen yaklaşık 265'i sporcu olmak üzere toplamda 300 antrenör ve kafile başkanları katıldı. Altı farklı kategoride mücadele eden olan sporcular, kıyasıya yarıştı. Yarışlara dışarıdan destek veren sporcular da arkadaşları kadar o heyecanı yaşayarak tezahüratta bulundu. Dereceye giren sporcular sevinirken bazı sporcular da yarışı tamamlayamadı.

Kentte gerçekleştirilen bu organizasyonu önemsediklerini belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, " Çünkü buraya 10 ilden yaklaşık 265 sporcu, antrenör ve kafile başkanlar ile birlikte yaklaşık 300 sporcuya ilimiz tanıtmış olduk. Bu açıdan da çok önemli. Çocuklarımız ter döküyorlar. Atletizmi geliştirme projesi ve il karması müsabakaları adı altında bu yarışma yapılıyor ve bu birinci kademesi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden 10 ilimizden katılan çocuklarımız burada yarışıyor. İkinci kademesi de Şırnak'ta yapılacak. Türkiye finalleri de daha sonra Sivas'ta yapılacak. Biz, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak burada teknik toplantımızı ve sporcuları yurtlarımızda ağırladık. Şimdi Kültür Park'ta yarışma icra ediliyor. Şuana kadar herhangi bir olumsuzluk yok. Yarışmaya katılan tüm sporculara başarılar diliyorum" dedi.

Van'ın Çaldıran ilçesinden gelen sporcuların antrenörü Kıyasettin Aladağ ise " Van'dan buraya yaklaşık 300 kişilik bir grupla yarışmaya katılım sağladık. Yıldızlardan öğrencim Ayhan Kaya koştu. Allah'a şükürler olsun emek verdik ve emeğimizin karşılığını aldık. Bugün birinci oldu bizi gururlandırdı, mutluyuz" diye konuştu.

Rakiplerini geride bırakarak yıldızlar kategorisinde birinci olan atletlerden Ayhan Kaya, " Buraya gelerek büyük başarı elde ettik. Aynı zamanda Van'daki yarışmada da birinci oldum. Bugün de genel olarak tempomu korudum ve sonlarda hızımı arttırarak birinci oldum. Van'ı gururlandırdık, çok memnunuz" şeklinde konuştu.

Bingöl'den yarışmaya katılarak kendi kategorisinde birinci olan Tülin Barut ise, şampiyon olduğu için mutlu olduğunu belirterek kendilerine her zaman destek veren antrenörlerine teşekkür etti. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı