Doğu ve Güneydoğu'daki çocuklar için hazırlanan "Hediye Karavanı"
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Doğu ve Güneydoğu'daki çocuklar için hazırlanan "Hediye Karavanı"

22.12.2020 16:43 | Son Güncelleme: 22.12.2020 16:53

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu iş birliğinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki çocuklar için hazırlanan "Hediye Karavanı" Bingöl'e geldi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu iş birliğinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki çocuklar için hazırlanan "Hediye Karavanı" Bingöl'e geldi.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokakta oyun oynayamayan çocukların evde keyifli vakit geçirebilmeleri için hazırlanan, içinde kutu oyunlar ve oyuncakların bulunduğu "Hediye Karavanı"nın kente gelmesi dolayısıyla İller Bankası Çocuk Evleri önünde program düzenlendi.

Bingöl Vali Yardımcısı Fatih Kaya, burada yaptığı konuşmada, salgın nedeniyle evlerine hapsolmuş çocuklarımızın böyle güzel etkinliklerle buluşturulmasına katkı sunan ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaya, şöyle konuştu:

"Pandemi nedeniyle çocuklarımızın evlerinde çok vakit geçirmesi, ekran bağımlılığının ortaya çıkmasından sonra eski kültürümüzü yansıtan, bize biz olduğumuzu hatırlatan oyunların oynatılması, çocuklarımıza hediye edilmesi bizleri sevindirmiştir."

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat ise, hediye karavanının içinde sadece hediye ve kırtasiye malzemelerinin olmadığını, aynı zamanda karavanın içinde sevgi, saygı, girişimciliği, hayal gücünü ve sosyalleşmeyi barındırdığını söyledi.

Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonunun 14 ili kapsayan "Hediye Karavanı"nın Bingöl'e gelmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Polat, şöyle dedi:

"Bu kervan sayesinde çocuklarımıza ulaşıp, yarınımızın, aydınlık geleceği olan çocuklarımızı teknoloji tutsaklığından kurtarıp, sosyalleşmelerine katkı sunmak istiyoruz. Bu kervanda taşınan değerlerle çocuklarımızı yarınlara daha sağlıklı, özgüveni yüksek bireyler yetiştirmek istiyoruz."

Daha sonra sevgi evlerinde kalan çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Karavan, Bingöl'den sonra, Muş, Bitlis, Elazığ, Ağrı, Van, Hakkari, Şırnak, Siirt, Batman, Mardin ve Diyarbakır'da yaşayan ihtiyaç sahibi çocuklara kutu oyunlar ile oyuncak dağıtacak.

Doğu ve Güneydoğu'daki çocuklar için hazırlanan 'Hediye Karavanı'
Doğu ve Güneydoğu'daki çocuklar için hazırlanan 'Hediye Karavanı'
Doğu ve Güneydoğu'daki çocuklar için hazırlanan 'Hediye Karavanı'
Doğu ve Güneydoğu'daki çocuklar için hazırlanan 'Hediye Karavanı'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydın Arık

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