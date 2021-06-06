Doğu ve Güneydoğu'daki bazı illerde muhtarlık veya ihtiyar heyeti için seçim yapılıyor

Seçmenlerin binaya gelişi Oy kullanılması Salonda bekleyen seçmenler - Siirt Siirt'te seçmenler bir köy ve mahallede farklı nedenlerle boş bulunan muhtarlık ve ihtiyar heyeti üyelikleri için oy kullanıyor.