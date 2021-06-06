Doğu ve Güneydoğu'daki bazı illerde muhtarlık veya ihtiyar heyeti için seçim yapılıyor
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Doğu ve Güneydoğu'daki bazı illerde muhtarlık veya ihtiyar heyeti için seçim yapılıyor

Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş - Haberler | Güncel

Seçmenlerin binaya gelişi Oy kullanılması Salonda bekleyen seçmenler - Siirt Siirt'te seçmenler bir köy ve mahallede farklı nedenlerle boş bulunan muhtarlık ve ihtiyar heyeti üyelikleri için oy kullanıyor.

Seçmenlerin binaya gelişi

Oy kullanılması

Salonda bekleyen seçmenler

- Siirt

Siirt'te seçmenler bir köy ve mahallede farklı nedenlerle boş bulunan muhtarlık ve ihtiyar heyeti üyelikleri için oy kullanıyor.

Merkez Barış Mahallesi'nde muhtar seçimi için Mehmetçik ve Haşim Öztanık ilkokullarında sandık kuruldu.

Oy verme işlemi HES kodu sorgulaması ile maske, mesafe ve temizlik kuralına uygun şekilde gerçekleştiriliyor.

Merkez Kayaboğaz köyünde de vatandaşlar, ihtiyar heyeti seçimi için sandık başına gitti.

Doğu ve Güneydoğu'daki bazı illerde muhtarlık veya ihtiyar heyeti için seçim yapılıyor
Doğu ve Güneydoğu'daki bazı illerde muhtarlık veya ihtiyar heyeti için seçim yapılıyor
Doğu ve Güneydoğu'daki bazı illerde muhtarlık veya ihtiyar heyeti için seçim yapılıyor
Doğu ve Güneydoğu'daki bazı illerde muhtarlık veya ihtiyar heyeti için seçim yapılıyor
Doğu ve Güneydoğu'daki bazı illerde muhtarlık veya ihtiyar heyeti için seçim yapılıyor
Doğu ve Güneydoğu'daki bazı illerde muhtarlık veya ihtiyar heyeti için seçim yapılıyor
Doğu ve Güneydoğu'daki bazı illerde muhtarlık veya ihtiyar heyeti için seçim yapılıyor
Doğu ve Güneydoğu'daki bazı illerde muhtarlık veya ihtiyar heyeti için seçim yapılıyor
Doğu ve Güneydoğu'daki bazı illerde muhtarlık veya ihtiyar heyeti için seçim yapılıyor
Doğu ve Güneydoğu'daki bazı illerde muhtarlık veya ihtiyar heyeti için seçim yapılıyor
Doğu ve Güneydoğu'daki bazı illerde muhtarlık veya ihtiyar heyeti için seçim yapılıyor
Doğu ve Güneydoğu'daki bazı illerde muhtarlık veya ihtiyar heyeti için seçim yapılıyor
Doğu ve Güneydoğu'daki bazı illerde muhtarlık veya ihtiyar heyeti için seçim yapılıyor
Doğu ve Güneydoğu'daki bazı illerde muhtarlık veya ihtiyar heyeti için seçim yapılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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Doğu ve Güneydoğu'daki bazı illerde muhtarlık veya ihtiyar heyeti için seçim yapılıyor - Haberler
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