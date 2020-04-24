Doğu ve Güneydoğu'da vatandaşlar İstiklal Marşı'nı balkonlardan okudu Diyarbakır, Siirt, Batman, Mardin, Bingöl, Elazığ ve Şırnak'ta yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un çağrısı üzerine 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 100.

Diyarbakır, Siirt, Batman, Mardin, Bingöl, Elazığ ve Şırnak'ta yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un çağrısı üzerine 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 100. yılını evlerinin balkonlarından ve pencerelerinden Türk bayrakları eşliğinde İstiklal Marşı'nı okuyarak kutladı.

Şırnak'ta vatandaşlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 100. yılınını evlerinin balkonlarından ve pencerelerinden saat 21.00'de ay yıldızlı bayraklar eşliğinde İstiklal Marşı'nı okuyarak kutladı.

Öte yandan Şırnak İl Sağlık Müdürlüğü ve Devlet Hastanesi personeli başhekimlik önünde toplanarak ellerinde Türk bayrakları ve "Biz sizler için buradayız siz evde kalmaya devam edin" dövizleri taşıyarak İstiklal Marşı'nı okudu

İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük, yaptığı konuşmada, "Şırnak il sağlık personelleri olarak hepimiz sizin için dışarıdayız. Bu salgın süresince sizlerin evde kalmalarını rica ediyoruz. Bu vesileyle sizlerin 23. Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz." dedi.

Kaynak: AA