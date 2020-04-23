Doğu ve Güneydoğu'da vatandaşlar İstiklal Marşı'nı balkonlardan okudu
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23 Nisan, Güncel, Haber

Doğu ve Güneydoğu'da vatandaşlar İstiklal Marşı'nı balkonlardan okudu

Diyarbakır, Siirt, Batman, Mardin, Bingöl, Elazığ ve Şırnak'ta yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un çağrısı üzerine 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 100.

23.04.2020 22:36 | Son Güncelleme: 23.04.2020 23:33
Doğu ve Güneydoğu'da vatandaşlar İstiklal Marşı'nı balkonlardan okudu

Diyarbakır, Siirt, Batman, Mardin, Bingöl, Elazığ ve Şırnak'ta yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un çağrısı üzerine 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 100. yılını evlerinin balkonlarından ve pencerelerinden Türk bayrakları eşliğinde İstiklal Marşı'nı okuyarak kutladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Vali Hasan Basri Güzeloğlu ve eşi Ayşe Güzeloğlu, valilik konutunun kapısının önünde saat 21.00'de İstiklal Marşı okudu.

Vali Güzeloğlu, yaptığı açıklamada 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının yüzüncü yılının kutlandığını söyledi.

Dünyada çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayramı kutlamanın coşkusunu yaşadıklarını belirten Güzeloğlu, "Bütün çocuklarımızın ve dünya çocuklarının 23 Nisan çocuk bayramını içtenlikle kutluyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu çok özel günü ve milli bayramımızı çocuklarımıza armağan etti." dedi.

Çocukların 23 Nisan coşkusunu koronavirüs salgını nedeniyle gönüllerince alanlarda ve meydanlarda kutlayamadığını belirten Güzeloğlu, şöyle konuştu:

"Bu gün biz de onların evlerine misafir olduk. Diyarbakır'da on binlerce çocuğumuza, Vefa Sosyal Destek Gruplarımız evlerinde ziyaret ederek şanlı bayrağımızı ve hediyelerini takdim ettiler. Şarkılarla, coşkuyla her bir köşede Diyarbakır da 23 Nisan doya doya yaşandı."

Kayapınar ilçesinde vatandaşların evlerinin balkonunda İstiklal Marşı'nı okumasının ardından Temapark'ta Türkçe ve Kürtçe konser verilerek, havai fişek gösterisi yapıldı.

Etkinlikte Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç da yer aldı.

Siirt

Siirt'te de vatandaşlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 100. yılını evlerinin balkonlarından ve pencerelerinden saat 21.00'de ay yıldızlı bayraklar eşliğinde İstiklal Marşı'nı okuyarak kutladı.

Vali Ali Fuat Atik ve eşi Fulya Atik, Türk bayrağı astıkları Vali Konağı'ndan, vatandaşlar da balkonlardan İstiklal Marşı'na eşlik etti.

Vatandaşların 23 Nisan dolayısıyla balkonlarını Türk bayrağı ve balonlarla süslediği görüldü.

Vatandaşlar, araçlarla konvoy oluşturarak 23 Nisan coşkusuna ortak oldu.

Batman

Batman'da da vatandaşlar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla pencere ve balkonlarda bir ağızdan İstiklal Marşı okudu.

Vali Hulusi Şahin, Ebru Şahin ile çocukları ve görevliler de Vali Konağı bahçesinde marşı okudu.

Mardin

Mardin'de de vatandaşlar balkonlar çıkarak İstiklal Marşı'na eşlik etti

Bazı vatandaşlar evlerinin balkonunda meşale yakarken bazı vatandaşlar da ışıkları açıp kapatarak 23 Nisan sevincine ortak oldu.

Bu arada İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri caddede sirenler eşliğinde konvoy oluşturdu.

Bingöl

Bingöl'de de Kovid-19 salgını nedeniyle 23 Nisan Ulusal Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı evlerde çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Vatandaşlar, saat 21.00'de evlerinin balkonuna çıkan ve ellerinde Türk Bayrağı eşliğinde okullarda çalınan İstiklal Marşı'na eşlik etti.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından balkonlardan alkış sesleri yükseldi.

Elazığ

Elazığ'da da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında havai fişek gösterisi yapıldı.

Elazığ Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla saat 21.00'de 10 dakika boyunca havai fişek gösterileriyle renkli görüntüler oluşturdu.

Bayram dolayısıyla vatandaşların evlerini bayrak ve balonlarla süslediği görüldü.

Vatandaşlar evlerinin balkonları ve pencerelerinde ellerindeki Türk bayrakları sallayarak İstiklal Marşı'nı seslendirdi.

Şırnak

Şırnak'ta vatandaşlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 100. yılınını evlerinin balkonlarından ve pencerelerinden saat 21.00'de ay yıldızlı bayraklar eşliğinde İstiklal Marşı'nı okuyarak kutladı.

Öte yandan Şırnak İl Sağlık Müdürlüğü ve Devlet Hastanesi personeli başhekimlik önünde toplanarak ellerinde Türk bayrakları ve "Biz sizler için buradayız siz evde kalmaya devam edin" dövizleri taşıyarak İstiklal Marşı'nı okudu

İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük, yaptığı konuşmada, "Şırnak il sağlık personelleri olarak hepimiz sizin için dışarıdayız. Bu salgın süresince sizlerin evde kalmalarını rica ediyoruz. Bu vesileyle sizlerin 23. Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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