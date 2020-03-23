Doğu ve Güneydoğu'da "uzaktan eğitim"le ders heyecanı
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Doğu ve Güneydoğu'da "uzaktan eğitim"le ders heyecanı

Milli Eğitim Bakanlığınca, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek amacıyla eğitime verilen 1 haftalık aranın sona ermesi ile uzaktan eğitim süreci başladı.

23.03.2020 13:32 | Son Güncelleme: 23.03.2020 13:33
Doğu ve Güneydoğu'da 'uzaktan eğitim'le ders heyecanı

Milli Eğitim Bakanlığınca, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek amacıyla eğitime verilen 1 haftalık aranın sona ermesi ile uzaktan eğitim süreci başladı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde de ilk, ortaokul ve lisede okuyan binlerce öğrenci, sabah erken saatte bilgisayar ve televizyonların karşısına geçerek TRT-EBA TV ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden ilk derse katılmanın heyecanını yaşadı.

İlk ders heyecanının yaşandığı Diyarbakır, Mardin, Siirt, Elazığ ve Şırnak'ta evde çocukları için okul ortamı oluşturan aileler, televizyon karşısına masa ve sandalye kurarak öğrencilerin rahat bir şekilde ders işlemesini sağladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşmasını izleyen, tavsiyelerini dinleyen öğrenciler daha sonra derse başladı.

Evde eğitim, öğrenciler kadar velileri de memnun etti.

"Milli Eğitim Bakanımıza teşekkür ediyoruz"

Mardin'de lise öğrencisi Cemil Sincar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, virüs salgınından korunmak için evden çıkmadıklarını dile getirerek, dersleri de evde işlediklerini aktardı.

"Milli Eğitim Bakanımıza bizi unutmadığı için teşekkür ediyoruz. Evde ders yapmak güzel bir duygu." diyen Sincar, okulu da çok özlediklerini belirtti.

Sincar, sağlıklarını korumak için evde eğitim göreceklerini kaydetti.

Veli İsmail Sincar da sağlığın her şeyden önemli olduğunu belirterek, "Allah devletimizden razı olsun. Çocuklarımız uzaktan eğitimle eksiklerini tamamlayabilecekler. Hem sağlık açısından hem eğitim açısından bizi eksik bırakmadılar. Gerekli adımlar atılıyor." diye konuştu.

Nusaybin ilçesinde yaşayan Yıldırım İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Mustafa Altunkaynak, evinde ilk dersi takip etti.

Koronavirüs nedeniyle okulların tatil edildiğini ifade eden Altunkaynak, "Bugün de televizyondan derslerimi görüyorum." diye konuştu.

Altunkaynak, okulunu, öğretmenlerini ve arkadaşlarını çok özlediğini belirtti.

"Sanki sınıftaymış gibi hocaları dinliyorum"

Elazığ'da, 8. sınıf öğrencisi Mert Can Süzgeç, odasını sınıfa dönüştürdüğünü dile getirerek, derslerine odaklandığını, evde eğitimden memnuniyet duyduğunu aktardı.

"Televizyondaki hocaları kendi hocam gibi izliyorum. Bu süreci bu şekilde atlatmaya çalışacağız. İnşallah bu kötü günler geçer de bir an önce okulumuza döneriz." diyen Süzgeç, şunları kaydetti:

"TRT EBA TV sayesinde sanki sınıftaymış gibi hocaları dinliyorum. Bu benim için çok yararlı oldu. Evde tek başına dersleri dinlemek benim için daha iyi oldu. Konuları daha iyi anlayabiliyorum."

"Devletimiz eğitimi evimize getirdi"

Anne Arzu Süzgeç de devletin desteklerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Devlet her konuda yanımızda. Allah devletimize zarar vermesin. Devletimiz okulu, eğitimi evimize getirdi. Çok güzel ortam yarattı evde." ifadelerini kullanan Süzgeç, Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini, bu süreçte yaşlıdan gence her kesimi düşünen devletin sağlıktan her türlü ihtiyaca kadar eksikleri giderdiğini aktardı.

Süzgeç, "Bütün ülkelerden iyi durumdayız. Çok iyi önlemler alınıyor. Allah büyüklerimizden razı olsun." şeklinde konuştu.

"Okul evimize geldi"

Şırnak'ta 10. sınıf öğrencisi Yasin Kanıt, koronavirüs tedbirleri kapsamında eğitime ara verilmesi nedeniyle bir hafta derslerden uzak kaldıklarını anlatarak, Milli Eğitim Bakanlığı sayesinde evde derslerden geri kalmamaları için eğitim başlatıldığını aktardı.

Derslerin okuldan farksız olduğunu gördüğünü ifade eden Kanıt, çok yararlı olacağına inandığını belirtti.

Kanıt, "Notlarımı alıyorum. Bize bu uygulamayı sunan Bakanlığımıza ve devlet büyüklerimize teşekkür ediyorum. Umarım ülke olarak bu süreci en kısa zamanda atlatırız ve hayat tekrar normale döner." dedi.

Anne Züleyha Kanıt ise, bu uygulama sayesinde öğrencilerin derslerden geri kalmadığını dile getirerek, "Okul evimize geldi." diye konuştu.

Türkiye'nin bu zorlu süreci de atlatacağına inancının tam olduğunu anlatan Kanıt, kendilerine ve öğrencilere destek sunan yetkililere teşekkür etti.

"Çocuklarım evinde okul ortamında ders görüyor"

Siirt'te veli Veysi Kezer, öğrencilere yönelik uzaktan eğitim verilmesinden memnuniyet duyduklarını belirterek, eğitimin çok faydalı olacağına inandığını söyledi.

Kezer, "Çocuklarım bu sayede virüs bulaşma riski olmadan evinde, okul ortamında ders görüyor. Bu eğitimi destekliyor, Milli Eğitim Bakanımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Doğu ve Güneydoğu'da 'uzaktan eğitim'le ders heyecanı

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Doğu ve Güneydoğu'da "uzaktan eğitim"le ders heyecanı

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