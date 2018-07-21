Doğu ve Güneydoğu'da Terörden Temizlenen Yaylalar Ekonomiye Katkı Sağlıyor

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde terör olayları nedeniyle uzun yıllardır hayvancılığın yapılamadığı yaylalarda huzurun tesis edilmesiyle birlikte besicilik faaliyetleri tekrar başladı. Terörden temizlenenen 412 yaylanın kullanıma yeniden açılmasıyla hayvancılık faaliyeti de hız kazandı.

TERÖRDEN TEMİZLENEN YAYLALAR KULLANIMA AÇILDI

2017 yılı itibari ile terör olayları ve terör örgütlerine yönelik operasyonlar nedeniyle daha önceleri vatandaşların zarar görmemesi maksadıyla kullanıma kapatılan 18 ildeki (Bitlis, Batman, Muş, Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Hakkâri, Van, Siirt, Erzurum, Ardahan, Erzincan, Kars, Iğdır, Ağrı, Tunceli, Bingöl, Elazığ) 997 yayladan 412'si güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları ile terörden temizlenerek tekrar vatandaşın kullanımına açıldı.

HAYVANCILIK FAALİYERLKERİ HIZ KAZANDI

Bölgede yaylaların kullanıma yeniden açılmasıyla birlikte hayvancılık faaliyetleri de hız kazandı. Ayrıca 705 yayla kullanıma açık olmasına rağmen vatandaşlar tarafından kullanılmıyor.

BU YIL HAYVAN SAYISI GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 16 ARTTI

Ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalı Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde, yayla ve meraların kullanıma açılması ile elde edilen et ve hayvansal gıdalar, bölge halkının refah seviyesinin yükselmesine ve bölgeye ekonomik anlamda önemli katkı sağlıyor. Bölgede bu yıl yayla ve meraları kullanan vatandaş sayısı geçen yıla göre yüzde 16 artış gösterdi, Yetiştirilen küçükbaş hayvan sayısında ise yüzde 16, büyükbaş hayvan sayısında yüzde 5'lik artış yaşandı.

"YAYLALARDA 6 MİLYON HAYVAN YETİŞTİRLİYOR"

Ülke genelinde 6 bin 370 yaylada 340 bin 590'ı yerel 48 bin 450'si göçer olmak üzere toplam 386 bin 110 vatandaş besicilik faaliyetinde bulunuyor. Bu yaylalarda hâlihazırda 4 milyon 354 bin 965'i küçükbaş hayvan, 1 milyon 620 bin 430'u büyükbaş hayvan olmak üzere yaklaşık 6 milyon hayvan yetiştiriliyor.