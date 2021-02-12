Doğu ve Güneydoğu'da çiçekçiler 14 Şubat Sevgililer Günü'ne hazır

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde çiçekçiler, 14 Şubat Sevgililer Günü için hazırlıklarını tamamladı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde çiçekçiler, 14 Şubat Sevgililer Günü için hazırlıklarını tamamladı.

Çiçekçiler, İçişleri Bakanlığının genelgesiyle 14 Şubat Sevgililer Günü'ne denk gelen hafta sonu, Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında istisna kapsamına alınmaktan memnuniyet duyuyor.

Bölgedeki çiçekçiler siparişleri doğrultusunda iş yerlerine ulaşan renk renk çiçekleri, Kovid-19 tedbirlerine uygun şekilde hazırlarken, heyecanla müşterilerini bekliyor.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde 21 yıldır çiçekçilik yapan Sait Ayaz, AA muhabirine, salgından sektörün de etkilendiğini söyledi.

Hijyen kurallarına uyduklarını, tedbirler kapsamında ürünleri paketlediklerini ifade eden Ayaz, "Bakanlığımızın uyarılarıyla eldiven ve maske takmayı ihmal etmiyoruz. Geçmiş yıllara göre bu sene çok farklı bir Sevgiler Günü yaşıyoruz." şeklinde konuştu.

"Devletimize sunduğu bu imkan için teşekkür ediyoruz. Bu sayede bütün sektör, bütün çiçekçiler moral bulmuş olacak. İnşallah hep birlikte sağlıklı günlere ulaşacağız." diyen Ayaz, tedbirlere uyulması çağrısında bulundu.

"Siparişleri özenle hazırlıyoruz"

Bingöl'de esnaf Hayrullah Alpay, kısıtlamadan muaf tutulmalarının kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Hazırlıklarını tamamladıklarını anlatan Alpay, "14 Şubat Sevgililer Günü bize can suyu olacak inşallah. Siparişler gelmeye başladı, daha da iyi olacak inşallah." ifadelerini kullandı.

Ferhat Bektaş da 14 Şubat Sevgililer Günü'nden beklentilerinin yüksek olduğunu, tüm çeşitlerle hizmete hazır beklediklerini kaydetti.

Şimdiden hareketliliğin başladığını dile getiren Bektaş, "Siparişleri özenle hazırlıyoruz. Diledikleri çiçekleri 32 yıllık tecrübemizle adreslere teslim ediyoruz." diye konuştu.

"Verilen siparişleri en iyi şekilde ulaştıracağız"

Elazığ'da çiçekçi Kaan Yıldırım, hazırlıkları tamamlayıp sipariş almaya başladıklarını ifade etti.

Sevgililer Günü yaklaştığı için heyecanlı olduklarını anlatan Yıldırım, "Bu özel günler bizim için çok önemli. Devletimiz de sağ olsun hafta sonu kısıtlamasından bizleri muaf tuttu. Devletimize teşekkür ederiz." şeklinde konuştu.

Yıldırım, büyük bir yoğunluk yaşadıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Şimdiden 500'ü aşkın siparişi hazır hale getirdik. Buketlerimiz, kutu güllerimiz, orkidelerimiz, hepsini hazırlamış durumda bekliyoruz. Salgından dolayı paket servisi talebi daha fazla oldu. Verilen siparişleri en iyi şekilde ulaştıracağız. En çok talep güle oldu. Biz de 5 bin gül siparişi verdik."

Çiçek satışı yapan Tansel Bahat da salgın sürecinde müşterilerini mutlu etmek için büyük özveriyle çalıştıklarını söyledi.

Genelde güle talebin yoğun olduğunu ancak müşterilerin farklı seçeneklere de ilgi gösterdiğini anlatan Bahat, işlerinin arttığını, bundan mutluluk duyduklarını kaydetti.

"İş yerimi botanik bahçesine dönüştürdüm"

Siirt'te esnaf Fatma Dündar, hafta sonunda istisna kapsamına alınmalarını, iş yerine astığı ilanla müşterilerine duyurdu.

Siparişlerin arttığını ifade eden Dündar, "İş yerimi botanik bahçesine dönüştürdüm. Her türlü bitkiyi bulunduruyorum. Salgın nedeniyle son bir yıldır işlerde ciddi düşüş vardı. 14 Şubat'ı iple çekiyorduk." dedi.

Hüseyin Çelik de daha önce 14 Şubat'ta siparişlere yetişemediklerini, salgının satışları da etkilediğini belirterek, "Kısıtlamadan muaf tutulmak bizim için çok olumlu. Hazırlıklarımızı tamamladık, müşterilerimizi bekliyoruz. Şimdiden sipariş verenler oluyor." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar