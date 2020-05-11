Doğu ve Güneydoğu'da berber ve kuaförler yeniden hizmete başladı

Diyarbakır, Siirt, Elazığ ve Batman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılan berber, kuaför ve güzellik salonları, yeniden hizmet vermeye başladı.

Diyarbakır, Siirt, Elazığ ve Batman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılan berber, kuaför ve güzellik salonları, yeniden hizmet vermeye başladı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında 21 Mart'ta kapatılan berber, kuaför ve güzellik salonları, bugün itibarıyla müşteri kabul etti.

Kuaför ve berberler, iş yerlerinde yoğunluk oluşmasını engellemek ve sosyal mesafeyi sağlamak amacıyla alınan tedbir kararlarına uyuyor; randevuyla müşteri kabul ediyor, çalışanların ve müşterilerin maske ve eldiven takmasını sağlıyor.

Diyarbakır

Diyarbakır'da berber Berat Polatoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan salonlarını bugün hizmete açtıklarını söyledi.

Önerilen kurallar kapsamında salonlarını hijyenik hale getirdiklerini aktaran Polatoğlu, hem müşterilerinin ve hem de kendilerinin çok mutlu olduğunu belirtti.

Polatoğlu, severek yaptıkları mesleklerini sürdürüyor olmaktan heyecan duyduklarını kaydetti.

Müşteri Barış Erol kuaförlerin kapalı olmasından dolayı uzun süredir saç tıraşı yaptıramadıklarını söyledi. Erol, berberine gelip tıraş olmaktan duyduğu memnuniyetini dile getirdi.

Güzellik salonu işleten Ayfer Taruk, bugün tekrar işlerinin başına geçtikleri için mutluluk duyduklarını aktardı. "Önce işyerimizi dezenfekte ettik. Dezenfektan ve maskelerimizi işyerimizden ihmal etmiyoruz. Gelen müşterilerimiz de eldiven ve maske takarak gelsin." diyen Taruk, müşterilerinden randevu alarak gelmelerini istedi.

Müşteri Gülyaz Soyhan, randevu alarak geldiği salonda bütün tedbirlerin alındığını gördüğünü anlatarak, "Maske, eldiven ve dezenfekte bulundurulan, temiz bir salonda işlem yaptırmaktan mutlu olduk." şeklinde konuştu.

Siirt

Siirt'te berber Ali Özkılcı, uzun bir aradan sonra bugün müşteri kabul etmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Kullandıkları aletleri her kullanımın ardından dezenfekte ettiklerini ifade eden Özkılcı, "50 gün sonra ilk müşterileri kabul ettim. Randevulu sistemle çalışıyoruz. 17 yıllık mesleki tecrübemde ilk kez böyle bir hastalıkla karşılaşıyorum. Mesleğimi ilk kez bu kadar çok özlemiştim." dedi.

Özkılcı, tüm tedbirleri uyguladıklarını dile getirerek, yeni uygulamaya alışmaya çalıştıklarını belirtti.

Berber Zeynel Benek, müşterileri işyerine randevu sistemine göre kabul ettiklerini anlatarak bekleyen müşterilerin de maske taktığını aktardı. "20 yıllık meslek hayatımda ilk kez böyle bir salgınla karşı karşıya kalıyorum. İnşallah bu salgın bir an önce son bulur." diyen Benek, salgınla mücadelede herkese önemli görevler düştüğünü aktardı.

Müşterilerden Nihat Özhelvacı 45 gün sonra saç tıraşı olmanın keyfini çıkardığını belirtti. Berber ve kuaförlerin uyguladığı hijyen kurallarından memnun olduklarını ifade eden Özhelvacı, "Kuaför ve berberlerin açılacağını öğrenince randevu aldım. İş yerinin ilk müşterisi ben oldum." diye konuştu.

Ramazan Ekinci de uzun süredir saç tıraşı olmadığını anlatarak "Dün arayıp randevu aldım. Kendileri de bana saat verdi. Gelip o saatte tıraş oldum, birazdan işime gideceğim. Berberlerin hijyen ve dezenfekte kurallarını yerine getirmeleri bizleri mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Elazığ

Kuaförlerden Erhan Ayraç, yaptıkları temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarının ardından müşteri kabul ettiklerini söyledi. İlk gün olması dolayısı ile biraz yoğunluk yaşandığını dile getiren Ayraç, "Koronavirüsten dolayı 51 günün ardından bugün açılışımızı yaptık. Randevu sistemi ile çalışıyoruz. Oluşabilecek yoğunluğun önüne geçiyoruz. Tıraş ettiğimiz müşterimiz çıktıktan sonra diğer müşteriyi içeri alıyoruz." şeklinde konuştu.

"Devletimizin yayınlamış olduğu genelge doğrultusunda tedbirlerimizi aldık. Hem kendi hem de müşterilerin sağlığına dikkat ediyoruz." ifadelerini kullanan Ayraç, tüm hijyen kurallarına dikkat ettiklerini kaydetti.

Erkan Bakır ise belirlenen kriterler kapsamında iş yerinde birtakım değişiklikler yaptığını belirtti. Genelge doğrultusunda tüm tedbirleri aldıklarını analatan Bakır, "Randevu sistemi ile müşteri kabul ediyoruz. İş yerimizde tüm hijyen kurallarına uyuyoruz." dedi.

Müşteri Furkan Fırat, devletin aldığı tedbirlerin yerinde olduğunu dile getirerek "Aldığı önlemlerden dolayı devletimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Batman

Berber Emin Oğuz, müşterilere yeniden hizmet vermekten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Salonu dezenfekte ettikten sonra müşteri kabul ettiklerini dile getiren Oğuz, tek kullanımlık malzeme kullandıklarını aktardı.

Müşteri Abdullah Korkmaz, uzun süredir tıraş olmadığını anlatarak, bugün ilk iş olarak tıraş olmaya geldiğini söyledi. Korkmaz, salonda kurallara riayet edilmesinden memnun olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA