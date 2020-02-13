Doğu ve Güneydoğu'da 6 ilde 2 bin 110 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

13.02.2020 12:14 | Son Güncelleme: 13.02.2020 12:14

Şırnak, Elazığ, Siirt, Bingöl, Batman ve Mardin'de kar ve tipi nedeniyle 2 bin 110 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Şırnak'ta bir haftadır etkisini sürdüren kar, tipi ve buzlanma ulaşımda aksamalara neden oldu.



Kar kalınlığının merkezde 30 santimetre, kırsalda ise yaklaşık bir metreye ulaştığı kentte belediye ekiplerince kar küreme ve temizleme çalışmaları yapılıyor.

Şırnak-Siirt kara yolu Birini mevkisinde ile Şırnak-Hakkari kara yolu da Çığlı bölümünde kar ve buzlanmadan dolayı ulaşıma kapandı.



Kar ve tipi nedeniyle il merkezi ile Beytüşşebap, İdil, Silopi, Uludere, Cizre ve Güçlükonak ilçelerindeki 129 köy ve bağlı 14 mezra ile ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ve karayolları ekipleri, ulaşıma kapanan yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Elazığ

Elazığ'da kar nedeniyle 496 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, dünden bu yana etkisini sürdüren kar ve tipi, yaşamı olumsuz etkiledi.



Kar ve tipi nedeniyle merkeze bağlı 100, ilçelerden Karakoçan'da 87, Kovancılar'da 77, Sivrice'de 50, Baskil'de 45, Palu'da 37, Maden'de 35, Keban'da 30, Ağın'da 15 ve Alacakaya ile Arıcak ilçelerinde 10'ar köy yolu ulaşıma kapandı.

Kapanan yolların ulaşıma açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Siirt

Siirt'te aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde 290 köye ulaşım sağlanamıyor.



Dün geceden itibaren etkisini artıran yağış nedeniyle merkeze bağlı 25, Pervari'de 65, Şirvan'da 57, Baykan'da 32, Eruh'ta 50, Kurtalan'da 55 ve Tillo'da 6 köy yolu ulaşıma kapandı.



İl Özel İdaresi ve Karayolları 94. Siirt Şube Şefliği ekiplerince kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmaları devam ediyor.

Bingöl

Bingöl'de yoğun kar yağışı ve tipi dolayısıyla merkez ve 7 ilçede 281 köy yolu ulaşıma kapandı.

İlde dün akşamdan bu yana etkisini sürdüren kar ve tipi ulaşımda aksamaya neden oldu.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, kapanan 281 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.



Kent merkezinde de belediye ekipleri kar küreme çalışması yapıyor.

Ekipler ayrıca kaldırımda biriken karları temizliyor.

Batman

Batman merkez ile Sason, Gercüş, Kozluk, Beşiri ve Hasankeyf ilçelerinde 249 köy ve bağlı 281 mezra ile ulaşım sağlanamıyor.

Kent merkezi ve ilçelerde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

İl Özel İdaresi ekipleri, kar küreme araçları ve iş makineleri ile kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışma yürütüyor.

Mardin

Mardin'de dün başlayan ve etkisini sürdüren kar nedeniyle il genelinde 370 yerleşim birimi ile ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 100 kişilik ekip ve 50 araçla 10 ilçede yolların ulaşıma açılması için çalışma yürütüyor.

İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz başkanlığında İl Sağlık Müdürlüğünde oluşturulan koordinasyon merkezinde 112 Acil Sağlık ekipleri gelen ihbarlar üzerine ihtiyaç duyulan yerleşim yerlerine yönlendirilerek, vatandaşların sağlık hizmetine ulaşımı sağlanıyor.

Bu kapsamda il genelinde ambulans, kar paletli ambulans ve UMKE araçlarıyla şu ana kadar 56 hasta hastanelere ulaştırıldı.

Ayrıca, diyaliz hastaları da evlerinden alınarak ilgili sağlık kuruluşuna götürülüyor.

Kaynak: AA