Doğu ve Güneydoğu'da 15-20 yaş grubu gençler sokağa çıktı
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Doğu ve Güneydoğu'da 15-20 yaş grubu gençler sokağa çıktı

Elazığ, Siirt ve Mardin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş arasındaki gençler, uzun bir aradan sonra dışarıda olmanın keyfini yaşadı.

Doğu ve Güneydoğu'da 15-20 yaş grubu gençler sokağa çıktı
15.05.2020 14:22 | Son Güncelleme: 15.05.2020 14:22

Elazığ, Siirt ve Mardin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş arasındaki gençler, uzun bir aradan sonra dışarıda olmanın keyfini yaşadı.

Elazığ'da sokağa çıkan gençler, akranları ile sosyal mesafe kuralına uyarak gezdi.

Maske taktıkları gözlenen gençler, cadde, park ve yeşil alanlarda koştu, gitar çalıp şarkılar söyledi.

Bazı gençler de yürüyüş yapmayı tercih etti.

Gençlerden bedensel engelli 19 yaşındaki Okan Aydemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle uzun süredir evde olduğunu söyledi.

Kendilerine sağlanan bu imkanı değerlendirdiğini ifade eden Aydemir, "Sağ olsun devletimiz bize güzel bir imkan sağladı. Ben de bu fırsatı değerlendirdim, akülü aracımla dışarı çıktım. Temiz hava alıyorum. Benim için çok güzel oldu. İnşallah bir an önce bu sıkıntı son bulur, normal hayatımıza döneriz." dedi.

18 yaşındaki Yusuf Coşkun da kendilerine verilen süre içerisinde arkadaşları ile parkta gitar çalıp, şarkılar eşliğinde eğlendiklerini belirtti.

Dışarı çıkarken tüm tedbirleri aldıklarını dile getiren Coşkun, "Umarım bu süreci en kısa sürede atlatırız. Bu vesile ile baharı yeni tatmış olduk. Allah devletimize zeval vermesin." diye konuştu.

İbrahim Kılınç (16) ise akşamdan bu yana bu anın hayalini kurduğunu anlatarak, dışarı çıkmayı çok özlediğini belirtti.

Kılınç, "Dışarıda yürümeyi özlemiştim. Şimdi yürüyüş yapmanın tadını çıkarıyorum." ifadelerini kullandı.

Siirt

Siirt'te de saat 11.00'den itibaren maske takarak dışarı çıkan gençler, sosyal mesafe kuralına uygun yürüyüş yaptı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gençler, güneşli havanın kaykay yaparak keyfini çıkardı.

Rami Fettah (17) uzun zamandan sonra ilk kez sokağa çıktığına işaret ederek, 4 saatlik süreci fırsat bilerek kaykay yapmanın mutluluğunu yaşadığını aktardı.

Hamza Solman (16) "Yaklaşık 50 gündür sokağa çıkmıyorum. Evde kaldığımız günlerin acısını burada gezerek, oynayarak çıkarıyoruz." şeklinde konuştu.

Mardin

Mardin'de gençler, başta 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı olmak üzere park ve caddelerde uzun süredir görmedikleri arkadaşlarıyla bir araya gelerek, sohbet etti. Sosyal mesafe kuralına uyan gençler bisiklet sürdü, kaykay yaptı. Bazı gençler ise basketbol oynamayı tercih etti.

17 yaşındaki Ekrem Acebi, bu iznin kendileri için çok iyi olduğunu dile getirerek, "Kaykay yapmayı özlemiştim. Bizim için çok iyi oldu." dedi.

Muhammed Işık Aras (16) da çok özlediği için bisiklet sürmeyi tercih ettiğini anlattı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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