Doğu ve Güneydoğu Baroları Ankara Yolunda Hükümetin Avukatlık Yasası'nı değiştirerek bir kentte birden fazla baro kurmayı mümkün hale getirecek yasa değişikliği hazırlığına karşı baroların başlattığı yürüyüşe, Doğu ve Güneydoğu Baroları da katıldı.

Hükümetin Avukatlık Yasası'nı değiştirerek bir kentte birden fazla baro kurmayı mümkün hale getirecek yasa değişikliği hazırlığına karşı baroların başlattığı yürüyüşe, Doğu ve Güneydoğu Baroları da katıldı. Diyarbakır'da bir araya gelen Van ve Mardin barolarının başkanları Ankara'ya yola çıktı Kaynak: DailyMotion.com