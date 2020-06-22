Doğu ve Güneydoğu Baroları Ankara Yolunda
Hükümetin Avukatlık Yasası'nı değiştirerek bir kentte birden fazla baro kurmayı mümkün hale getirecek yasa değişikliği hazırlığına karşı baroların başlattığı yürüyüşe, Doğu ve Güneydoğu Baroları da katıldı.
22.06.2020 11:45 | Son Güncelleme: 22.06.2020 11:48
Hükümetin Avukatlık Yasası'nı değiştirerek bir kentte birden fazla baro kurmayı mümkün hale getirecek yasa değişikliği hazırlığına karşı baroların başlattığı yürüyüşe, Doğu ve Güneydoğu Baroları da katıldı. Diyarbakır'da bir araya gelen Van ve Mardin barolarının başkanları Ankara'ya yola çıktı
Kaynak: DailyMotion.com