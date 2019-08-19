Doğu ve Güneydoğu Anadolu Tenis Şampiyonası, Gaziantep'te başladı

19.08.2019 15:45

Türkiye Tenis Federasyonu ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenen 2019 Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası başladı. Mehmet Şimşek Tenis Kompleksi'nde düzenlenen şampiyonanın startını veren Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, turnuvada mücadele edecek tenisçilere başarı diledi. Geçen yıl yapımı tamamlanan Mehmet Şimşek Tenis Kompleksi, 08-15 Eylül 2018 tarihinde organize edilen TEB 16 Yaş Türkiye Tenis Şampiyonası'ndan sonra ikinci en önemli şampiyonaya ev sahipliği yapacak. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki 19 ilden 400 tenisçinin mücadele edeceği turnuva, 24 Ağustos'ta final müsabakalarıyla sona erecek. Şampiyonanın açılış töreninde konuşan Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, tenisin sadece parası olanlar tarafından oynanamayacağını ispat etmek için 8 yıl önce yola çıktıklarını belirterek, bu coğrafyadan dünyanın en iyi tenisçinin çıkacağına gönülden inandığını vurguladı. Durmuş, "8 yıl önce gerçekleştirilen turnuvalarda raketi ilk defa eline alan arkadaşlarımız şu anda sporcular yetiştiriyor. Şimdi de buraya ilk defa katılan sporculara sesleniyorum. Asla aklınızdan çıkarmayın; yarının şampiyonlarının kim olacağını kimse bilmiyor. Dünya şampiyonları sizlerin içinden veya sizlerin yetiştirdiği gençlerden çıkabilir. Biz gençlerimize inanıyoruz. Sizler ve sizden sonrakiler, buna inanması gerekiyor. Bu bir bayrak yarışıdır. Biz aldık sizlere bıraktık, sizler de en iyisini yapacaksınız" şeklinde konuştu. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise "Umarım Serena Williams'ların, Roger Federer'lerin Gaziantep'e geldiği turnuvalar düzenleyerek büyük bir merkez olacağız. Güneydoğu'da güçlü, yerli ve milli tenisçiler istiyoruz. Turnuvaları çoğaltarak, altyapıları güçlendirerek bunu başaracağız. Valiliğimizin başkanlığında kentimizdeki 1 milyon genci genetiğine uygun olarak tarıyoruz, kim hangi spora yetenekliyse açığa çıkarıyoruz. Her bir çocuğa dokunacağız ve büyük bir başarı hikayesini hep birlikte yazacağız" dedi. Konuşmaların ardından Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Fatma Şahin'e tenis raketi hediye etti.

Kaynak: DHA