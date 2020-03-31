Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek
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Diyarbakır, Elazığ, Güncel

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından "Millete Sesleniş"i sırasında "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası"na, Diyarbakır, Elazığ, Siirt, Bingöl ve Şırnak'tan destek verildi.

31.03.2020 15:20 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:36
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından "Millete Sesleniş"i sırasında "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası"na, Diyarbakır, Elazığ, Siirt, Bingöl ve Şırnak'tan destek verildi.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya bir aylık maaşını bağışladığını açıkladı.

Güzeloğlu, "Fitre ve zekat için ramazan ayını beklemeyelim." ifadesini kullanarak, kampanyaya destek çağrısı yaptı.

Merkez Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci ile Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç da kampanyaya birer aylık maaşlarını bağışlayarak destek olduklarını bildirdi.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu da yaptığı yazılı açıklamada, kampanyaya 2 aylık maaşını bağışlayarak destek olduğunu bildirdi.

Tüm vatandaşları milli sorumluluk duygusu ile hareket ederek kampanyaya destek olmaya davet eden Beyoğlu, şunları kaydetti:

"Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. Maddi ve manevi olarak her türlü katkıyı sağlamamız lazım. Bu nedenle 2 aylık maaşımı bağışlıyorum. Tüm vatandaşlarımızı milli sorumluluk duygusu ile hareket ederek kampanyaya destek olmaya davet ediyorum."

Elazığ

Milli Dayanışma Kampanyası'na Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım 2 aylık maaşını, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da 3 aylık maaşını bağışlayarak destek verdi.

Vali Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 2 aylık maaşımı bağışlayarak, aziz şehrimizin desteğini başlatıyorum." ifadesine yer verdi.

Siirt

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, kampanyaya bir aylık maaşı ile katkı sağladı.

Vali Atik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Siirtli vatandaşlara kampanyaya destek olmaları çağrısında bulundu.

Bingöl

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan bir aylık maaşını bağışlayarak kampanyaya destek verdi.

Arıkan, Twitter hesabından, "Milletimizin birliği ve beraberliği için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına uyarak bir aylık maaşımı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlıyorum." paylaşımı yaptı.

Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak da bir aylık maaşını kampanya kapsamında bağışladı.

Çapak, başta üniversite personeli olmak üzere herkesi kampanyaya destek vermeye davet etti.

Şırnak

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdogan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına, Şırnaklı hemşehrilerimiz ve kamu görevlilerimiz inanıyorum ki 'ben de varım' diyerek katılacak ve imkanları ölçüsünde değerli katkılar sunacaktır. Kampanyaya ben de bir aylık maaşımla destek veriyorum." ifadelerine yer verdi.

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka ise bir yıllık belediye başkanlığı görevi boyunca hiç maaş almadığını, maaşını ihtiyaç sahipleri için ayrılan havuza aktardığını açıkladı.

Yarka, sosyal medya hesabından verdiği "83 milyon biriz, birlikte güçlüyüz" mesajıyla kampanyaya desteğini belirtti.

Kaynak: AA

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