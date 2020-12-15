Son dakika haber... Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illerde çocuklara oyuncak ve kışlık kıyafet dağıtılacak
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Son dakika haber... Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illerde çocuklara oyuncak ve kışlık kıyafet dağıtılacak

15.12.2020 15:33 | Son Güncelleme: 15.12.2020 15:50

Son dakika haberi: Beyoğlu Belediyesi ile Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illerde çocuklara dağıtılacak oyuncakları ve kışlık kıyafetleri taşıyan tır, yola çıktı.

Beyoğlu Belediyesi ile Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illerde çocuklara dağıtılacak oyuncakları ve kışlık kıyafetleri taşıyan tır, yola çıktı.

Beyoğlu Belediyesi binasında önündeki törende konuşan Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, organizasyonun çok ince düşünüldüğünü dile getirdi.

Demirelli, hediyelerin çocuklara ulaşmasının önemli olduğunu ifade ederek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, tırın 15 gün boyunca 14 ili dolaşacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Çocukları hem manen ısındıracak hem de onlara kışlık ihtiyaçlarını sunacaklar. Tırda çocukları sevindirecek, onların kalplerine dokunacak ve onları yuvalarında daha mutlu edecek oyuncaklar var. Elbette kış mevsimine girdiğimiz bugünlerde özellikle Doğu ve Güneydoğu'da daha fazla ihtiyaç duyulacak olan mont var, palto var, ayakkabı var ve kışlık giyecekler var. Ben katkı sunan kuruluşlara ve hayırseverlere şükranlarımı sunuyorum. "

Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mehmet Mutlu, hediyelerin yer aldığı tırın 14 ilde çocuklara hediye dağıtacağını belirterek, "Çok mutluyuz. Hediyelerin ulaşacağı çocukların da mutlu olmasını istiyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından oyuncak ve kışlık kıyafet yüklü tır, belediye binası önünden yolcu edildi.

Son dakika haber... Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illerde çocuklara oyuncak ve kışlık kıyafet dağıtılacak
Son dakika haber... Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illerde çocuklara oyuncak ve kışlık kıyafet dağıtılacak
Son dakika haber... Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illerde çocuklara oyuncak ve kışlık kıyafet dağıtılacak
Son dakika haber... Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illerde çocuklara oyuncak ve kışlık kıyafet dağıtılacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Faruk Başer

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