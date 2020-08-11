Doğu ve Günedoğu'da, AK Parti'li kadınlardan Abdurrahman Dilipak hakkında suç duyurusu
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Doğu ve Günedoğu'da, AK Parti'li kadınlardan Abdurrahman Dilipak hakkında suç duyurusu

Diyarbakır, Bingöl, Mardin ve Elazığ'da AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı, köşe yazarı Abdurrahman Dilipak'a tepki gösterdi.

Doğu ve Günedoğu'da, AK Parti'li kadınlardan Abdurrahman Dilipak hakkında suç duyurusu
11.08.2020 14:43 | Son Güncelleme: 11.08.2020 15:02

Diyarbakır, Bingöl, Mardin ve Elazığ'da AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı, köşe yazarı Abdurrahman Dilipak'a tepki gösterdi.

Diyarbakır'da İl Kadın Kolları Başkanı Başkan Yardımcısı Kevser Demir, Siirt'te İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Ekinci, Bingöl'de İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Kübra Erdoğan, Mardin'de İl Kadın Kolları Başkanı Esengül Aydın, Elazığ'da İl Kadın Kolları Başkanı Gülersem Çopur, AK Parti il başkanlıklarında düzenlenen basın toplantısında, 81 ili kapsayan ortak metni okudu.

Yapılan açıklamalarda, AK Parti'nin kurulduğu günden bugüne, çözüm odaklı siyasetten yana olduğunu ve milletin taleplerini, hassasiyetlerini önemsediğini, siyasi bir akılla çözmeye çalıştığını dile getirildi.

Açıklamada, AK Parti'nin 18 yıldır gerek ülke gerekse küresel boyutta ciddi mücadeleleri yürüttüğü, pek çok kazanımları milletin istifadesine sunduğu belirtildi.

AK Parti'nin kadınlara yönelik her türlü şiddetin, katliamın ve zulmün tavizsiz karşısında durduğu vurgulanan açıklamada, sadece ülkede değil, her zaman mazlumların, mağdurların, köşesinde sessiz sedasız acılar içinde gözyaşlarını akıtan gönlü kırıkların yanında yer aldığı belirtildi.

Diğer taraftan ise aileyi yıkan, nesilleri kirleten tüm sapkınlıklara, ahlaksızlıklara karşı her türlü mücadelenin verildiğini ve vermeye de devam edileceğine dikkat çekilen açıklamada, şu değerledirmelerde bulunuldu:

"Kültürümüz, değerlerimiz, aile bilincimiz ve geçmişten geleceğe aktarılması gereken öğretilerimizle bizler, yurdumuzun dört bir köşesinde mücadele etmekteyiz. Her bir üyemiz parti disiplini içinde, teşkilat eğitimleri ve siyasi duruşu ile görev yaparken eş, çocuk veya ebeveynlerini ihmal etmemek üzere bir yaşam modelini benimsemiştir. Disiplinli ve ilkeli duruşu ile çalışmalarını yürütürken kadın kimliğiyle siyasal hayatımıza katkı vermeye gayret göstermiştir.

Partimizin kadınlarının iffetine ve namusuna yönelik hiçbir hakareti kabul etmemiz mümkün değildir. Bu sebepten dolayı, AK Parti Genel Merkezimiz, partimizin kadınlarına yönelik hakaret, çirkin yakıştırma ve yazıları ile yapmış olduğu saldırılardan dolayı Yeni Akit Gazetesi köşe yazarı Abdurrahman Dilipak aleyhine yargıya başvurmuş olup, hukuki takip için dava açılmış bulunmaktadır."

Kaynak: AA

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