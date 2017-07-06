Doğu Türkistanlılar, Urumçi Katliamını Andı

DOĞU Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği. Urumçi katliamının 8'inci yıldönümü nedeniyle basın açıklaması yaptı.



Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Seyit Tümtürk, Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan basın açıklamasında yaptığı konuşmada, demokrasi havarilerinin boşvermişliği ve umursamazlığına inat kısık sesleriyle, inançla ve iman dolu yürekleriyle bir araya geldiklerini söyledi. Tümtürk, şöyle dedi:



"8 yıl önce Doğu Türkistan'ın başkenti Urumçi'de patlak veren hadiselerde binlerce soydaşımız Çin'in askeri gücü tarafından şehit edilmiş, aylarca süren operasyonlar sonrasında onbinlerce insanımız sözde mahkemelerle idam sehpalarında can vermiş ya da ömür boyu hapse mahkum edilmiştir. Şimdi tarihin tozlu sayfalarında unutulmaya ve unutturulmaya çalışan Urumçi katliamının yıldönümünde dünyanın gözü önünde bunu unutturmayacağımızı ifade ediyoruz."



Çin yönetimini eleştiren Tümtürk, son yıllarda başlayan 'Ramazan orucu yasağını' iyice arttıran Çin yönetiminin yeni kurallar getirerek halkı inanç ve kimliği üzerinden tahrik ettiğini anlatırken şöyle konuştu:



"Bugün Doğu Türkistan'da camiler tutsak, din adamları komünist ideolojinin esiri olmuştur. Halkımızın milli kimliği komünist Çin yönetiminin kirli ve kan kokan ayakları altında ezilmektedir. Müslüman Uygur Türklerine ait düğünler ve cenaze merasimleri dahi komünist parti ideolojisine göre düzenlenmekte, Müslüman Türk çocuğuna İslam ve Türk'e ait isimler konulamamaktadır. Doğu Türkistan'ı yeni bir imha çemberinin içine alan Çin yönetimi dünyada esen İslamifobi'den ve radikal İslam kisvesi altında İslam'ın güzelliğini ve adaletini yok eden güruhların eylemlerden aldığı güçle Uygur Türklerine yönelik akıl almaz bir baskı politikası izlemektedir. Doğu Türkistan'da yaşanan devlet terörü artık halkımızın sabrını taşırmaktadır. Uygur Türkleri adeta devlet eliyle terörize edilmektedir. Bu vesileyle 5 Temmuz 2009'da Urumçi katliamında ve yaşanan diğer katliamlarda şehadete erişen soydaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum."



- Kayseri