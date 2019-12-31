Doğu Türkistanlılar, Çin yönetimince zorla çalıştırılan 'işçi' ordusuna dönüştürülüyor

31.12.2019 15:50 | Son Güncelleme: 31.12.2019 15:50

Çin Komünist Partisi yetkililerinden gelen emir gayet açık, direkt ve net; kırsal kesimlerden gelenler isteyerek ya da zorla ama mutlaka çalıştırılmalılar.



"Kontenjanlar oluşturulmalı.. Çalışmak istemeyenlerin aileleri cezalandırılmalı.." Euronews.com'da Görüntüle