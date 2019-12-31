Doğu Türkistanlılar, Çin yönetimince zorla çalıştırılan 'işçi' ordusuna dönüştürülüyor
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Doğu Türkistanlılar, Çin yönetimince zorla çalıştırılan 'işçi' ordusuna dönüştürülüyor

New York Tİmes'ın haberine göre yetkililerin baskısı altındaki Doğu Türkistanlı yoksul çiftçiler, köylüler, küçük işletme sahipleri, haftalar hatta aylarca çalışma kampına alınarak 'iş eğitimine' ve asimilasyon programlarına tabi tutuluyor

31.12.2019 15:50 | Son Güncelleme: 31.12.2019 15:50
Doğu Türkistanlılar, Çin yönetimince zorla çalıştırılan 'işçi' ordusuna dönüştürülüyor

Çin Komünist Partisi yetkililerinden gelen emir gayet açık, direkt ve net; kırsal kesimlerden gelenler isteyerek ya da zorla ama mutlaka çalıştırılmalılar.


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Kaynak: Euronews.com

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