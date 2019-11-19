"Doğu Türkistanlı kadınlar, kontrole gelen Çinli erkek görevlilerle yatağını paylaşmaya zorlanıyor"

19.11.2019 13:34 | Son Güncelleme: 19.11.2019 13:34

Eşleri toplama kampına ya da cezaevine gönderilen Doğu Türkistanlı kadınların, evlerini kontrole gelen Çinli 'görevli' erkeklerle düzenli olarak aynı yatağı paylaşmaya zorlandıkları ileri sürüldü.



RFA Uygur servisinin haberine göre, Çin yönetiminin 'kültürel değişim' ve 'kardeş aile' uygulaması kapsamında Çin Komünist Partisi üyesi görevliler, Uygurların ve diğer Müslüman azınlıkların evlerini denetlemeye gidiyor. Euronews.com'da Görüntüle