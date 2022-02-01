Doğu Türkistanlı derneklerden UCM'ye Çin hakkında soruşturma çağrısı

Doğu Türkistan'daki mağdurlarla hareket eden bazı dernekler, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) Çinli yetkililer hakkında Uygurlara karşı işlediklerini belirttikleri suçlarla ilgili soruşturma açılması çağrısında bulundu.

"Doğu Türkistan Sürgündeki Hükümeti", Doğu Türkistan İnsan Hakları İzleme Derneği, Türk Dünyası Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği ile Türkiye'de yaşayan Uygur diasporası, Zeytinburnu'ndaki bir otelde basın toplantısı düzenledi.

Doğu Türkistan'da hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunun yapıldığı programda, Türkiye ve Doğu Türkistan milli marşları okundu.

Türk Dünyası Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Halit Kanak, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nın başlamasına birkaç gün kala, UCM'nin Çin yetkilileri hakkında, Uygurlara karşı işlenen suçlarla ilgili soruşturma başlatılması için çağrıda bulunduklarını söyledi.

Mahkemeye, Temmuz 2020'den beri konu hakkında delillerin 3 dosya halinde farklı tarihlerde sunulduğunu ifade eden Kanak, "Toplanan kanıtlara göre, 2016-2018 yıllarında Tacikistan'dan sınır dışı edilen Uygurların sayısında hızlı bir artışın olduğu ve orada yaşayan Uygurların nüfusunda yüzde 85 oranında bir azalma olduğu tespit edilmiştir. Tacikistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Kazakistan'da derinlemesine yapılan bir saha araştırmasında toplanan veriler konuyu doğrular niteliktedir." dedi.

"UCM'nin Orta Asya'da başlattığı ilk soruşturma olacak"

Kanak, dördüncü delil sunma sürecinin ilerleyen günlerde yapılmasının planlandığını belirterek, "Eğer konu hakkında soruşturma açılırsa, bu UCM'nin Orta Asya'da başlattığı ilk soruşturma olacaktır. Deliller, Doğu Türkistan Sürgündeki Hükümeti, Doğu Türkistan Ulusal Uyanış Hareketi ve diğer tüm Uygur mağdurları adına Rodney Dixon QC öncülüğündeki bir avukat ekibi tarafından sunulmuştur." diye konuştu.

Doğu Türkistan Milli Uyanış Hareketi Kurucu Başkanı Salih Hüdayar'ın video mesajı da toplantıda izlenime sunuldu.