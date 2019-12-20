Doğu Türkistan vatandaşlarına destek için biraraya gelindi

20.12.2019 17:09 | Son Güncelleme: 20.12.2019 17:14

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Doğu Türkistanlı vatandaşlara destek için sivil toplum kuruluşları biraraya gelerek basın açıklaması yaptı.



Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan açıklamaya, CHP İlçe Başkanı Şeref Köktürk ve SP İlçe Başkanı Engin Zeren'de katılarak destek verdi.



Yapılan Kuran-ı Kerim tilavetin ardından Diva-Sen, Diyanet Sen, Çaycuma Din Görevlileri Derneği ve Vakıf Sen adına açıklama yapan Diva-Sen Çaycuma Temsilcisi Yusuf Bayhan şunları söyledi, "Namaz kılmanın, oruç tutmanın, özgürce seyahat etmenin, dini eğitim almanın kısıtlandığı, hatta yasak edildiği Doğu Türkistan topraklarında asimilasyon ve baskı politikaları aralıksız devam ediyor. Kur'an öğreten hocalar, terörist muamelesi görüyor. Babalar hapishanelere, toplama kamplarına dolduruluyor, çocuklar annelerinden ayrı bırakılıyor. Müslüman isimleri çocuklara yasak ediliyor. Bu işkenceler daha ne kadar devam edecek? Maalesef büyük bir çoğunluk da sessizce bekliyor. Bu korku nedendir Allah aşkına? Nerelerdesiniz ey insan hakları savunucuları, neredesiniz ey demokrasi savunucuları, neredesiniz ey hayvan severler, neredesiniz? Neredesiniz ey İslam devletlerinin başkanları? Neredesiniz? Niçin sesiniz çıkmıyor? Uygurlar, yıllardır devam eden Çin işgali altında hayatlarından endişe ederek, en temel ihtiyaçlarından yoksun bir şekilde hayatta kalmaya çalışıyorlar. Çin asimilasyonuna ve işkencelerine maruz kalan Doğu Türkistanlılar için bugün Türkiye'miz de özelde de Çaycuma'da STK ve halkımız tek yürek. İnşallah bu haklı eylemimiz Doğu Türkistan halkı için bir kurtuluş umudu olabilir. Bütün sivil toplum kuruluşlarını, bütün siyasi partileri ve tüm halkımızı bu ortak Doğu Türkistan meselesinde her zaman haklı eylemlerimizde bir araya gelmeye davet ediyoruz. Devlet büyüklerimizden de bu haklı sesimizi ilgili birimlere ulaştırmalarını talep ediyoruz."



Akabinde dualar edildi ve topluluk dağıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA