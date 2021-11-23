Doğu Türkistan STK Birliği üyeleri, Çinli Hu'nun Interpol seçimlerindeki adaylığını protesto etti

Uluslararası Doğu Türkistan Sivil Toplum Kurumları (STK) Birliği üyeleri, Çin Merkezi Emniyeti Uluslararası İşbirliği Dairesi Başkan Yardımcısı Hu BinChen'in, Interpol Yürütme Kurulu Başkanlığına aday gösterilmesini protesto etti.

Interpol 89. Genel Kurul Toplantısı Haliç Kongre Merkezi'nde devam ederken, birlik üyeleri de Beşiktaş Meydanı'nda bir araya geldi.

Hu'nun Interpol Yürütme Kurulu Başkanlığına aday gösterilmesine tepki gösteren katılımcılar adına konuşan Doğu Türkistan İnsan Hakları İzleme Derneği Genel Sekreteri Nuriddin İzbasar, bu durumun uluslararası arenada büyük endişe uyandırdığını savundu.

Çin'in bu kuruluşları evrensel değerler, insan hakları, demokrasi ve özgürlüğe aykırı icraatları için kullanmayı hedeflediğini öne süren İzbasar, Çin adayının Interpol için zararlı olduğunu, bunun Interpol'ün uluslararası arenada temsil ettiği itibar ve güvenin yok edilmesine yol açacağını iddia etti.

AA / İlyas Kaçar - Son Dakika Haberleri

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