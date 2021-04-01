DOĞU TÜRKİSTAN PLATFORMU'NDAN BEYAZIT MEYDANI'NDA EYLEM
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DOĞU TÜRKİSTAN PLATFORMU'NDAN BEYAZIT MEYDANI'NDA EYLEM

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
DOĞU TÜRKİSTAN PLATFORMU'NDAN BEYAZIT MEYDANI'NDA EYLEM

DOĞU Türkistan Platformu üyeleri, Çin'in Doğu Türkistan'a uyguladığı politikayı Beyazıt Meydanı'nda yaptığı basın açıklamasıyla protesto etti.

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DOĞU Türkistan Platformu üyeleri, Çin'in Doğu Türkistan'a uyguladığı politikayı Beyazıt Meydanı'nda yaptığı basın açıklamasıyla protesto etti.

Yaklaşık 200 Sivil Toplum Kuruluşunun katılımıyla oluşturulan Doğu Türkistan Platformu üyeleri, saat 11.00'de Beyazıt Meydanı'nda bir araya geldi. Yapılan basın açıklamasında Doğu Türkistan'a yönelik baskıların arttığı belirtilerek, "Evlerinden, çocuk ve eşlerinden, anne-babalarından, akraba ve arkadaşlarından, işlerinden, okullarından hasılı en sevdiklerinden kopartılan, dünyanın en ağır işkence ve mahrumiyetlerini yaşayan 3-8 milyon Doğu Türkistanlı, Çin'in gönüllü mesleki eğitim kamplarında soykırıma uğruyor" denildi.

İnsani Yardım Vakfı (İHH) Başkanı Fehmi Bülent Yıldırım da "Çin, köklü bir medeniyet olan Uygur Türkleri'ni eğitimsiz ve kültürsüz olarak görmüş, insan ve birey olarak görmemiştir. Bunların sesini duyurmak biz toplumlara kaldı. Bu bir şaka değil. Biz burada yaşarken, Uygur Türkleri'ne toplama kamplarında işkenceler yapılıyor. Buradan tüm dünyaya sesleniyorum. Doğu Türkistan halkı işkence edilerek yok edilirken, tüm dünya rahat uyuyamaz" dedi.

DAYIM VE TEYZELERİM NEREDE?

Dayısı ve iki teyzesinin Doğu Türkistan'da kurulan kamplarda alıkonulduğunu söyleyen Melike Mahmut da "Üç senedir onlardan haber alamıyoruz. " diye konuştu.

Grup yapılan basın açıklamasının ardından olaysız dağıldı.

DOĞU TÜRKİSTAN PLATFORMU'NDAN BEYAZIT MEYDANI'NDA EYLEM
DOĞU TÜRKİSTAN PLATFORMU'NDAN BEYAZIT MEYDANI'NDA EYLEM
DOĞU TÜRKİSTAN PLATFORMU'NDAN BEYAZIT MEYDANI'NDA EYLEM
DOĞU TÜRKİSTAN PLATFORMU'NDAN BEYAZIT MEYDANI'NDA EYLEM

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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